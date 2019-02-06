Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии микрогенерации

Госдума 6 февраля приняла в первом чтении законопроект, который вносит в законодательство понятие микрогенерации и создает условия для ее развития. Документ был разработан Минэнерго и оформлен как правительственный законопроект, его подготовкой занимались с весны 2017 года.

Предполагается, что после принятия поправок в закон "Об электроэнергетике" население сможет после установки микрогенерирующих установок (мощность до 15 кВт) продавать избыточную электроэнергию, выработанную установкой, в сеть. По замыслу разработчиков, это должно стимулировать установку солнечных, ветряных, водных и других станций в частном секторе, но не станет способом заработка, так как, по сути, заработать на этом существенную сумму будет невозможно.

Чтобы продавать не потраченную на нужды домохозяйства электроэнергию, выработанную, например, ветряком или солнечными модулями на крыше частного дома (многоквартирных домов законопроект не касается), нужно будет технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция на основе ВИЭ. Особенности этого процесса будут прописаны в отдельных документах правительства.

По мнению члена комитета Госдумы по энергетике Ивана Медведева, стоит также предусмотреть некие стимулирующие меры для владельцев генераторов на дизельном топливе, чтобы они могли получить, например, субсидию для покупки солнечных модулей или ветряков, сделать гибридную станцию и снизить стоимость энергоресурсов для выработки электроэнергии.