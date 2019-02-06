Guardian: Похищенный в 2012 году в Сирии британский журналист жив

Британский журналист Джон Кэнтли, похищенный в Сирии семь лет назад, еще жив. Такую информацию во вторник распространила газета The Guardian, ссылаясь на заявление МВД Великобритании.

При этом заместитель главы британского министерства внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес отказался рассказывать какие-либо подробности. Он также не сообщил, где в данный момент боевики удерживают журналиста, пишет ТАСС.

Фотокорреспондент газеты The Sunday Times Джон Кэнтли был захвачен в плен в июле 2012 года террористической группировкой "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").