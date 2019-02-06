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06.02.2019 17:12
Рубрика: В мире

Янукович назвал "кидалами" лидеров ЕС, допустивших переворот на Украине

Текст: Юрий Когалов

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что европейские лидеры обманули его, когда выступили гарантами соглашения об урегулировании политического кризиса в стране, а затем самоустранились. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, "кинули, как лоха", - отметил Янукович. Он напомнил, как европейские лидеры 21 февраля подписали соглашение, в тот же день резиденция президента и правительственные здания были захвачены вооруженными людьми, и в ЕС приняли это без какого-либо возмущения.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Янукович подчеркнул, что ответственность за события 2014 года лежит на лидерах стран, выступивших гарантами соглашения. "Никто с них ее не снимал и не снимет", - отметил экс-президент, добавив, что уже много лет добивается от них ответа.

Он также призвал создать независимую международную группу по расследованию преступлений на Майдане в 2014 году. По словам Януковича, если бы это было сделано еще пять лет назад, не было бы войны в Донбассе, а у власти не находились бы люди, "которые имеют прямое отношение к ужасной провокации - расстрелу людей на Майдане". "Эти прошедшие с 2014 года пять лет я оцениваю как самые черные страницы в жизни Украины за все годы независимости государства", - заявил политик.

Янукович отметил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко также не выполняет обещания, ни те, что давал пять лет назад, ни обязательства, которые взял на себя, подписывая минские соглашения.

"Украина стала очагом войны и нестабильности, которая распространяется и на другие государства. Невольно втянутыми в это стали европейские страны, США и, конечно, Россия", - заявил бывший украинский лидер, подчеркнув, что "первое, что должна будет делать следующая власть, - установить на Украине мир".

В мире экс-СССР Украина
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