Янукович: Порошенко не сможет победить на предстоящих выборах

Нынешний президент Украины Петр Порошенко не сможет честно победить на предстоящих выборах главы государства. Такое мнение выразил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Честно победить на этих выборах Порошенко не способен. У него такой поддержки нет. А если он пойдет на фальсификацию выборов, я бы хотел обратиться ко всем международным наблюдателям, чтобы этого не допустить", - заявил Янукович.

По его словам, Порошенко в первую очередь бизнесмен, а не государственник: он ставит на первое место личную выгоду и деньги, "для этого он использует власть и возможности, которые у него сейчас есть". Экс-президент также назвал вранье отличительной чертой Порошенко. "Сколько я его знаю, он не только мне врал, он постоянно врал всем, это его профессиональная привычка", - отметил Янукович.

По его мнению, если нынешние власти страны останутся у руля, "последствия будут непредсказуемыми". "Народ Украины ни в коем случае не должен допустить роковой ошибки, - подчеркнул Янукович. - У меня большие надежды на то, что в политику придут новые и свежие лица, может, они себя попробуют на президентских выборах, потом появятся на парламентских".

Он также призвал не допустить нового "майдана". "Это страшно, потому что люди страдают. Нельзя этого допускать. Я и в мыслях этого не допускаю", - отметил экс-президент.