Илья Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

Он отметился шайбой в ворота "Нью-Джерси" и помог своей команде победить на выезде со счетом 5:1. Таким образом, Илья отличился в важном и принципиальном для себя матче.

Предыдущей командой Ковальчука в НХЛ был именно "Нью-Джерси", откуда он ушел со скандалом: подписав 15-летний контракт но через три года решив вернуться в Россию. И теперь фанаты "дьяволов" приготовили для Ильи "теплый" прием на арене, которая когда-то была домашней.

Впрочем, сам Ковальчук перед игрой признавался, что готов к обструкции, но его задача - выходить на лед и помогать своей команде побеждать. Что он и сделал, несмотря на гул трибун.

"Когда я забил, то был счастлив, это лучший ответ недоброжелателям. От той команды, в которой я раньше играл, сейчас осталось только два игрока, - подчеркнул после матча Ковальчук. - У "Нью-Джерси" молодой состав, к ним пришел Нико Хиршир, другие молодые ребята. Они проводят не лучший сезон, но их ждет светлое будущее".

В нынешнем сезоне Ковальчук провел в регулярном чемпионате НХЛ 43 матча. В них он набрал 26 очков (11+15).