СМИ: Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино - единственный кандидат на пост главы организации на предстоящих выборах, которые пройдут 5 июня этого года. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на официальное заявление ФИФА.

Сегодня истек срок подачи заявок от потенциальных претендентов. Ранее появилась информация, что в выборной кампании также намерен участвовать бывший игрок лондонского "Тоттенхэма" и швейцарской сборной Рамон Вега.

По данным зарубежных СМИ, кандидатуру Инфантино поддержали 196 футбольных федераций. Напомним, в ноябре прошлого года поддержку швейцарцу выразил Российский футбольный союз (РФС).

На пост президента ФИФА Инфантно был избран в феврале 2016 года. Под его руководством было реализовано несколько реформ, которые были направлены на финансовое и репутационное оздоровление организации.