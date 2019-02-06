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06.02.2019 16:00
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает вставать на воинский учет по месту фактического проживания граждан без регистрации по месту жительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в десять раз

В настоящее время граждане обязаны состоять на воинском учете по месту жительства или по месту пребывания. Однако бывают ситуации, когда призывники, когда они обучаются в вузах, не могут по каким-то причинам получить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства. И в этом случае новый документ позволяет встать на воинский учет по месту фактического проживания. То есть для иногородних студентов это означает постановку на учет по месту учебы.

Напомним также, что депутаты предложили штрафовать призывников за неявку в военкоматы даже без повестки, а также увеличить десятикратно штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету.

Власть Работа власти Власть Безопасность Армия Президент Призыв в армию
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