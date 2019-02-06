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Рубрика: В мире

Иран и Ирак отказались от доллара во взаиморасчетах

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Тегеран и Багдад договорились больше не использовать американскую валюту в расчетах в двусторонней торговле. Об этом заявил глава центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

"В соответствии с достигнутым с Ираком соглашением, центральный банк Ирана отныне для взаиморасчетов должен иметь счета в евро и динарах. Через эти счета будут осуществляться сделки с нефтью и газом", - цитирует чиновника агентство Tasnim.

РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах

Ранее Хемматии и его иракский коллега Али аль-Аллак подписали в Багдаде соглашение о запуске платежного механизма между двумя странами. Целью договоренности является обход односторонних санкций США против Ирана при оплате импортируемых Багдадом иранского электричества и газа. В перспективе планируется использовать механизм при расчетах за другие товары.

"Мы провели плодотворные переговоры с главой центробанка Ирака, и убеждены, что банковские связи являются ключом к развитию двусторонних экономических отношений", - отметил Хеммати.

Он сообщил, что договоренность предусматривает возможность иранским экспортерам напрямую работать с банками Ирака, а финансовые учреждения Ирана смогут открывать счета в динарах в иракских банках. В свою очередь компании из Ирака смогут оперировать в банках ИРИ своими счетами для расчетов в иракской валюте.

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