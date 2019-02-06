Как будем отдыхать в феврале и марте

В честь Дня защитника Отечества россияне в этом году будут отдыхать только два дня - в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля. Это закреплено в постановлении правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2019 году.
Выходной день с субботы, 23 февраля, перенесен на 10 мая. В Роструде напомнили, что предпраздничный день 22 февраля должен быть по закону сокращенным. Люди, работающие пять дней в неделю, смогут уйти домой на час раньше обычного.
На Международный женский день отдых у россиян продлится три дня - с 8 по 10 марта.
Следующие длинные выходные ожидаются в мае - с 1-го по 5-е число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Длительные выходные ждут россиян и осенью по случаю Дня народного единства - со 2 по 4 ноября.