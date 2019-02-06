Как будем отдыхать в феврале и марте

В честь Дня защитника Отечества россияне в этом году будут отдыхать только два дня - в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля. Это закреплено в постановлении правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2019 году.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости