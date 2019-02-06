Репортеры "СОЮЗа" понаблюдали, как идет работа над самой загадочной союзной программой

В Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН о тайнах ДНК знают всё, ну или почти всё. И потому порог таких учреждений всегда переступаешь с некоторым трепетом. Именно здесь второй год идет работа над союзной программой под названием "ДНК-идентификация". Саму программу Союзный Совет министров утвердил в июне 2017-го. В том же году она и стартовала. А целью нашего визита к ученым-генетикам стало журналистское любопытство - захотелось своими глазами увидеть, как работают ученые.

Нас встретила и провела экскурсию по лабораториям доктор биологических наук Светлана Боринская - замруководителя союзной программы, заведующая лабораторией анализа генома.

Сразу бросилась в глаза молодость биологов, занятых программой.

- Да, - поясняет Светлана Александровна, - у нас много молодых ученых. На первых ролях, конечно, кандидаты и доктора наук, но мы привлекаем и аспирантов, и даже студентов, которые проходят у нас научную практику. Они работают под руководством опытных ученых: профессора Евгения Рогаева, одного из самых известных российских генетиков, профессора Олега Балановского, специалиста по демографической генетике, доктора биологических наук Ольги Курбатовой... Мы как-то подсчитали общее количество участников с российской стороны, получилось всего 187 человек. Ведь работы планируется завершить уже через три года - в 2021-м, - и нужно спешить, - говорит Светлана Боринская.

Кстати, из бюджета Союзного государства будет истрачено два миллиарда российских рублей: почти миллиард триста миллионов - российскими генетиками и более 700 миллионов - белорусскими. Основные исполнители - Институт общей генетики РАН и Институт генетики и цитологии НАН Беларуси.

Но кроме этих двух институтов в работе участвуют и другие организации. С белорусской стороны это Госкомитет судебных экспертиз Беларуси, с российской - научные организации не только из Москвы, но и из Новосибирска, Томска, Уфы. Вообще в концепции союзной программы записана необходимость охватить всю территорию Союзного государства генетическими исследованиями.

- Но зачем? - интересуюсь я у Светланы Александровны.

- Это вообще-то главное, - поясняет она. - Заполнив "белые пятна" на так называемой геногеографической карте, мы и получим возможность более эффективно находить преступников в России и Беларуси, когда у следователей нет ничего, кроме биологических следов на месте преступления. Впрочем, это могут быть не только преступники, но и их жертвы или, скажем, люди, потерявшие память и без документов. При наличии информации о ДНК конкретного человека всего лишь по капельке крови, оставленной преступником, можно определить географическую точку, откуда тот родом и где, возможно, проживают его сородичи. Мало кто знает, но именно этот метод помог всего за несколько дней определить личность "смертника" - исполнителя недавнего теракта в аэропорту Домодедово. Кстати, эту уникальную работу выполнил профессор Олег Балановский, - добавляет Светлана Боринская.

…С начала выполнения программы до конца минувшего года в институте шла подготовительная работа - формировались коллекции пробирок с кровью или слюной - теми материалами, из которых выделяют ДНК для анализа. Эти коллекции были накоплены за предыдущие многие годы исследований, когда специальные экспедиции генетиков отправлялись в командировки, собирали в определенном ареале у людей пробы крови, а по возвращении в институт пробирки замораживали и закладывали на хранение или использовали для научной работы…

- Все эти процедуры называются сбором и обработкой первичных данных, - поясняет Боринская. - Нам требуется исследовать около 30 тысяч биологических образцов людей, представляющих тот или иной регион России и Беларуси. Мы уже провели часть необходимых исследований, теперь их результаты требуют компьютерной обработки. А первых практических разработок, которые, как мы планируем, окажутся полезны криминалистам, стоит ожидать уже в наступившем году.

Мы интересуемся: приходится ли контактировать с теми, для кого предназначены результаты работы - со Следственным комитетом?

- Это очень важный вопрос, - говорит Светлана Боринская. - Конечно, контакты у нас очень тесные. Только сами криминалисты могут сказать нам, что конкретно они хотели бы иметь. Поэтому на каждом этапе работы мы сверяем результаты с тем, что необходимо, вместе уточняем, как это лучше осуществить. Эти обсуждения - интеллектуальный драйв, потому что те, с кем мы общаемся, - высококлассные специалисты.

Но все же откуда появились эти "белые пятна", интересуемся мы, ведь исследования генетических характеристик населения велись еще в СССР.

- Беда в том, - отвечает генетик, - что работы велись точечно, что и привело к неполноте собранных данных и к отсутствию единой системы их формирования, да и недостаток средств не позволял провести крупномасштабный анализ собранных ДНК. Сейчас криминалисты все активнее используют ДНК для определения личности преступника. Необходимость в геногеографической карте для обеих стран назрела. Поэтому союзная программа собственно и призвана постепенно ликвидировать все эти пробелы.

Первых практических разработок, которые будут полезны криминалистам, стоит ожидать уже в этом году

К сказанному стоит добавить, что криминалистика главное, но далеко не единственное направление программы "ДНК-идентификации". Важна и ее медицинская составляющая, ведь на выходе будет получена уникальная методика: по ДНК можно будет определить предрасположенность конкретного человека к тем или иным тяжким недугам, и именно эту работу ведут белорусские ученые.

И наконец, еще одно: запланировано в рамках программы создание собственных дешевых реактивов для проведения анализов ДНК и отказ от завоза дорогих импортных.

- Впрочем, и это еще не все, - говорит Светлана Боринская. - Нами и белорусскими коллегами начата разработка технологии определения по ДНК внешности человека. Эта информация тоже полезна следователям. Как это возможно? Ученые намерены научиться выделять специфические варианты генов и на этой основе разработать специальный алгоритм для определения, например, цвета волос, глаз, возраста... Другими словами, работа в самом разгаре.