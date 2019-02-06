Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия

Сезон гриппа только начался, а в интернете уже вовсю орудуют мошенники, пугая граждан мутировавшим вирусом, "который может убить человека за пару часов". Цель подобных публикаций одна - впарить доверчивым пользователям чудо-капли или порошки, которые спасут от инфекции.

Маска может защитить от инфекции в помещении и транспорте. А вот на улице ее лучше снять. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"

Почем фейк для народа

Со ссылкой на профессора Дмитрия Демченко из НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского заметка утверждает, что пришел "метагрипп". "Невиданная вспышка" вируса-мутанта уже успела якобы убить несколько тысяч человек, а десятки тысяч остаются в реанимации. И, мол, специалисты признают: вакцины от нового вируса нет.

Правда, если продраться через все страшилки ко второй части заметки, становится ясно, почему нас пугают с таким рвением: чтобы спастись от смертельного гриппа, нужно быстро, любыми способами "достать" капли, поддерживающие иммунитет. Разумеется, купить их можно, пройдя по ссылке на сайт производителя.

Тем не менее мы сделали контроль­ный звонок в НИИ вирусологии и получили ожидаемый ответ: профессор Демченко в институте не работает и не работал. Поиски в интернете успехом также не увенчались. Но профессор и завкафедрой эпидемиологии (так указано в статье), - это персона заметная, и найти его в сети, конечно же, можно было бы всего парой кликов. Так что новость о смертельном гриппе однозначно оказалась фейковой.

Что на самом деле?

Собственные корреспонденты "РГ" провели разведку в регионах. Связались с медиками, понаблюдали за обстановкой непредвзятым, так сказать, образом.

Самая серьезная обстановка на сегодняшний день в Забайкалье. Карантин введен уже более чем в 30 школах Читы. "Эпидемиологический порог превышен на 142 процента", - сообщил министр здравоохранения региона Сергей Давыдов. В больницы и поликлиники обратились более девяти тысяч, 775 пациентов госпитализированы. "В тяжелом состоянии 16 человек, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отметил министр.

"Сбивают" с помощью карантина в школах и детcадах атаку вируса и на Сахалине, в Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и еще полусотне регионов. Где-то планируют отправить детей на весенние каникулы пораньше, где-то временно переходят на домашнее обучение, задействуя интернет. Правило такое: если в классе более 20 процентов детей заболели, очная учеба приостанавливается. Во всех этих регионах эпидпорог превышен. Кстати, лабораторные исследования, выполненные в Забайкалье и Еврейской АО, подтвердили: в 9 случаях из 10 речь идет о "свином" гриппе.

В европейской части страны пока поспокойнее: где-то болеют на обычном сезонном уровне, где-то эпидпорог преодолен. Но пока в основном речь об ОРВИ, случаев гриппа не так много. Пик заболеваемости, по прогнозу Минздрава России, придется на конец февраля - начало марта.

Компетентно

Насколько тяжелый ожидается грипп?

Этот вопрос "РГ" адресовала заместителю директора НИИ гриппа Дмитрию Лиознову.

Мы ждем серьезную атаку?

Дмитрий Лиознов: Нет пока данных, что ситуация с гриппом будет особенно тяжелой. Мы ждем обычную, "стандартную" сезонную эпидемию. Циркулировать будут три вируса, которые и предполагались. Преобладает A(H1N1) pdm2009 - "свиной", вызвавший пандемию в 2009 году. И это подтверждают уже выполненные лабораторные исследования. Но должен объяснить: этот вирус наделал много бед в 2009 году, но он циркулирует в мире уже 10 лет, и сейчас это уже обычный сезонный грипп. Термин "свиной" к нему специалисты уже не применяют.

Почему же тогда в Минздраве сообщили, что стационары готовы принять тяжелых больных, что подготовлено 15 тысяч мест в реанимациях, увеличено количество аппаратов искусственной вентиляции легких? Все помнят, что "свиной" грипп страшен осложнениями на легкие.

Дмитрий Лиознов: Не нагнетайте, пожалуйста. Грипп приходит каждый год, и совершенно обойтись без повышения заболеваемости невозможно. Люди заболевают и ОРВИ, и гриппом, иногда тяжело, с осложнениями. Поэтому медслужба готовится к этому - это нормально.

Что касается медицинского оборудования -то это же хорошо, что у нас становятся более доступными эффективные способы лечения, в том числе и искусственная вентиляция легких, и современные методы оксигенации для тяжелых больных (подача кислорода).

Надо учесть и тот факт, что количество пожилых в стране растет. А старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети - в группе риска по гриппу. В этом году привита практически половина населения страны. Но есть и непривитые люди - у них угроза заболеть выше.

Поэтому наш ответ: мы должны быть готовы к эпидемии.

Ежегодно прививку делают все больше людей, но грипп все равно приходит. Может, вакцина не работает?

Дмитрий Лиознов: Все те образцы, которые были лабораторно исследованы, показали, что выделенные вирусы полностью соответствуют штаммам, включенным в вакцину. Так что прогноз ВОЗ по поводу того, какие именно разновидности гриппа будут преобладать в нынешнем эпидсезоне, оправдался. Вакцина, как говорят специалисты, "выстрелила", она защищает именно от тех штаммов, которые сегодня нам угрожают. В то же время около половины населения страны прививку не сделали. Понятно, что у них риск заражения намного выше.

Контрольный вопрос

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Ирина Невинная

Если с вакциной все в порядке, почему нам сообщили, что в будущем году нас будут прививать новой, четырехвалентной вакциной? Она эффективнее трехвалентной?

Дмитрий Лиознов: Прививка трехвалентной вакциной защищает от трех штаммов вируса гриппа. Более современная четырехвалентная - от четырех. Это принципиально важно, так как в настоящее время сезонный грипп вызывают четыре разновидности вируса. Соответственно, используя четырехвалентную вакцину, легче "попасть" в те штаммы, которые будут циркулировать в следующем сезоне. Вакцина производится заранее, за полгода до наступления сезона заболеваемости, на основе прогноза. В ближайшие недели ВОЗ опубликует рекомендации по штаммовому составу противогриппозных вакцин на сезон 2019-2020 годов, и следующей осенью мы будем прививаться уже новыми вакцинами, в том числе четырехвалентной.