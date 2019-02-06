Как обеспечивают безопасность пассажиров автобусов в разных странах мира

Франция

Электронный алкотестер блокирует ключ

По официальным статистическим данным, во Франции автобус остается самым надежным видом пассажирских перевозок: по сравнению с железной дорогой на нем в три раза меньше смертельных случаев и в 30 раз меньше, чем в автомобильных ДТП.

Но для французов стала настоящим шоком авария, которая произошла в феврале 2016 года. На дороге местного значения в департаменте Ду на востоке страны перевернулся автобус. Два подростка-школьника погибли, несколько получили травмы разной тяжести. С тех пор этот вид транспорта во Франции находится под особым надзором.

Безопасность автобусных перевозок обусловлена несколькими факторами. Постоянный контроль за водителями. Им запрещено находиться за рулем свыше четырех с половиной часов. Регулярные проверки на алкоголь. С 1 сентября 2015 года автобусы оборудованы электронными устройствами, которые проверяют содержание спирта в организме водителя (по принципу алкотестера) перед тем, как тот повернет ключ зажигания. При наличии оного мотор не заводится. Более того, автобусы оснащены ограничителями, которые не допускают развивать скорость свыше 100 км/ч, а также хронотахографами, регистрирующими пробег и нарушения скоростного режима. Это уже не говоря о ежемесячном техническом контроле автобуса и обязательных для всех пассажиров ремнях безопасности. Если кто-либо нарушит это правило, то его оштрафуют на 135 евро.

Между тем

Самой страшной аварией с 1982 года во Франции стало столкновение автобуса и грузовика в департаменте Жиронда на юго-западе Франции в октябре 2015 года. Погибли более 40 человек, преимущественно пенсионеры, отправившиеся в однодневную экскурсию. В живых остались восемь человек, среди которых водитель автобуса.

Подготовил Вячеслав Прокофьев (Париж).

Германия

Пристегни себя сам

С тех пор как в 2013 году в ФРГ сняли ограничения на междугороднее автобусное сообщение (они были введены во времена Веймарской республики в интересах Германской имперской железной дороги), в стране начался автобусный бум. Немцы быстро взяли его под контроль путем установления строжайших регламентов и требований как к компаниям - операторам транспортных средств и водителям, так и к самим пассажирам. Оснащенность автобусов, где найдется все - от огнетушителя и аптечки до автоматических систем ночного видения и предупреждения об опасном сближении, подготовка водителей к самым экстремальным условиям, а главное - дисциплина всех участников дорожного движения остаются тремя китами, на которых зиждется его безопасность.

Конечно, и в Германии автобусы попадают в ДТП. Так, в июле 2017 года страну потрясла трагедия в Баварии: там из-за столкновения с фурой загорелся туристический автобус из Саксонии. Один из двух его водителей и 17 пассажиров-пенсионеров погибли. И все же автобусные перевозки признаны Федеральным статистическим агентством самым безопасным видом дорожного движения.

Помимо ежегодного техосмотра каждые три месяца автобусы дополнительно проверяют на соответствие стандартам безопасности. К тому же каждый год на рынке появляются электронные новинки - их называют "умными помощниками водителя". Впрочем, некоторые из них - например, датчик-сигнализация, срабатывающий, если водитель случайно заснул за рулем или сделал резкое движение, - слишком дороги для широкого внедрения, сетуют эксперты. Так что требования к водителям остаются высокими. Они обязаны постоянно проходить курсы повышения квалификации и, конечно же, медосмотры. Справка о зрении действительна в течение двух лет, а медицинское заключение для продления прав не может быть старше года. Водитель не имеет права находиться за рулем дольше четырех с половиной часов и обязан сделать перерыв на 45 минут. Если рейс превышает девять часов, водитель обязательно сменяется. А еще он должен подавать пассажирам пример и первым пристегиваться. За нарушение следует штраф - 30 евро. Кроме того, родители с маленькими пассажирами обязаны брать в салон детские кресла.

Подготовила Екатерина Забродина.

Испания

С детьми скорость ниже

В Испании установлены определенные требования к школьным автобусам. Последние изменения в законодательстве были приняты в 2017 году и позволили существенно сократить риск возникновения несчастного случая, а при аварии уменьшить количество травм, получаемых детьми.

В соответствии с новыми правилами каждый ребенок должен сидеть на отдельном кресле. Раньше это правило не соблюдалось, и в школьный автобус могло набиться в 2-3 раза больше детей, чем он должен был перевозить. Максимальный срок эксплуатации транспортного средства не может превышать 16 лет. При этом автобус должен проходить техосмотр каждый год в первые пять лет эксплуатации, а затем каждые полгода.

В самом транспортном средстве должно быть предусмотрено место для детей с ограниченными возможностями, пол не может быть скользким, входы должны быть оснащены поручнями, облегчающими спуск и подъем, а края ступенек окрашены в яркие цвета. Проверить автобус на соответствие этим нормам, а также потребовать техническую документацию, в том числе разрешение на перевозку детей и страховку (обязательную и дополнительную), может любой родитель или опекун.

Кстати, закон также требует, чтобы поездка на школьном автобусе не превышала 60 минут. При этом водитель должен придерживаться скорости на 10 км в час ниже максимально разрешенной, за исключением городов, где она составляет 50 км в час.

Подготовил Юрий Когалов.

Япония

Безопасность превыше всего

В Японии безопасности принято уделять повышенное внимание. Не зря жители Страны восходящего солнца без конца любят повторять: "андзэн дайити", что в переводе означает "безопасность превыше всего".

Тем не менее даже на территории островного государства то и дело случаются крупные аварии, которые повергают в шоковое состояние все население страны. И это несмотря на дисциплинированность японских водителей и строгое соблюдение ими Правил дорожного движения.

Так, в январе 2016 года в префектуре Нагано туристический автобус пробил дорожное заграждение и улетел с большой высоты в кювет. В салоне находился 41 пассажир. В результате двое водителей и 13 молодых людей студенческого возраста погибли.

В Японии эту аварию признали самой крупной за последние 30 лет. Как показали результаты расследования, виновником трагедии был перевозчик, который пренебрег проверкой состояния здоровья водителей накануне выезда на маршрут. Позже выяснилось, что за рулем автобуса сидел шофер, который не имел достаточного опыта управления такого вида транспортом. К тому же большинство жертв во время поездки не были пристегнуты.

Японские власти после этого инцидента в 100 раз увеличили штрафы для автобусных компаний в случае выявления фактов несоблюдения мер безопасности. Максимальная сумма, которую теперь можно взыскать с операторов за нарушения, составляет 100 миллионов иен (около 910 тысяч долларов США). Помимо этого представителей автобусного бизнеса обязали обновлять лицензии не реже одного раза в пять лет и увеличили количество ревизоров, которые строго следят за выполнением указанных требований.

Подготовил Александр Ленин.