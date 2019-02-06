Как вернуть стоимость невозвратных авиабилетов

Невозвратные авиабилеты в нашей стране появились в 2014 году благодаря специальным поправкам в Воздушный кодекс РФ. С тех пор пассажиры могут выбирать между более дешевыми тарифами, рискуя при этом остаться без денег в случае смены планов, и более дорогими возвратными билетами.

Впрочем, даже если вы выбрали самый дешевый тариф, но не можете полететь по уважительной причине, вы вправе вернуть полную стоимость билета. Собкор "Российской газеты" в Калининграде, у которой в прошлом году сорвались сразу две поездки, убедилась в этом на личном опыте.

В ноябре прошлого года мы с мужем должны были лететь в Таиланд. Поездку организовали сами - купили билеты российского авиаперевозчика, забронировали оте­ли. До вылета оставалось несколько дней. И вдруг - высокая температура, кашель, головная боль. "Лететь из зимы в лето вам, разумеется, не следует", - сказала терапевт.

Билеты из Калининграда в Москву, из Москвы в Бангкок и обратно, которые стоили около 100 тысяч рублей, приобретались по невозвратному тарифу. Правила этого тарифа позволяли перенести даты вылета, доплатив около 20 тысяч рублей. Ни терять деньги, ни планировать следующий отпуск не хотелось. Выпив жаропонижающего, я принялась штудировать Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила. И нашла нужную зацепку.

Дело в том, что вместе с положениями о невозвратных авиабилетах в Воздушном кодексе РФ появилась статья о вынужденном отказе пассажира от перевозки. В определенных случаях она позволяет вернуть деньги в полном объеме даже за невозвратные билеты. Речь идет о болезни пассажира, члена его семьи или близкого родственника, совместно следующего с ним на воздушном судне, либо смерти члена семьи или близкого родственника пассажира.

В список уважительных причин также входит опоздание на самолет из-за длительного досмотра в аэропорту - если у пассажира не нашли запрещенных предметов. Деньги можно вернуть в случае отмены рейса, отклонения от расписания, изменения маршрута, отказа перевозчика предоставить пассажиру место в самолете, невозможности состыковать рейсы, если перелет с пересадкой приобретался в виде единого билета.

Предъявите ваш больничный

Что делать, если на носу перелет, а вы заболели? Первым делом звонить на "горячую линию" авиаперевозчика, если вы покупали билеты напрямую, или в агентство, если вы пользовались услугами посредника. Сообщите, что отказываетесь от авиаперелета из-за болезни пассажира. Крайне важно сделать это не позднее чем за 40 минут до отправления самолета - таковы требования законодательства.

Вместе с положениями о невозвратных авиабилетах в Воздушном кодексе РФ появилась статья о вынужденном отказе пассажира от перевозки. Она позволяет вернуть деньги даже за невозвратные билеты

Болезнь необходимо подтвердить медицинскими документами. Требования к ним, согласно Федеральным авиационным правилам, определяют перевозчики. Поэтому спросите у представителя авиакомпании или агентства-посредника, какие именно справки вы должны предоставить. В нашем случае авиакомпания запросила лист нетрудоспособности, даты которого накладываются на дату вылета. Кроме того, перевозчик готов был принять справку от врача, заверенную круглой гербовой печатью. В справке должны быть указаны даты болезни и одна из трех рекомендаций: не совершать перелеты, не менять климатическую зону, соблюдать постельный режим.

Когда ваше здоровье придет в норму, идите в офис перевозчика или посредника с гражданским паспортом, с загранпаспортом, если по нему приобретался билет, и с медицинскими справками.

Если в вашем городе нет офиса авиакомпании, отправляйте документы по почте. Некоторые авиакомпании принимают сканы документов с помощью формы обратной связи на своем сайте.

Наш с супругом вопрос решился очень быстро. Закрыв больничный, я пришла в офис перевозчика и написала заявление. Через неделю авиакомпания перечислила деньги на карту, с которой совершалась покупка, в полном объеме.

Неделимые билеты

В декабре 2018-го у меня наметился перелет в Санкт-Петербург. Причем в Северную столицу я должна была лететь одной авиакомпанией, обратно - другой. Так выходило удобнее и дешевле. Билеты тоже были невозвратными. "Уж второй-то раз подряд не заболею", - думала я. И заболела. Меня госпитализировали, чтобы вырезать опухоль (к счастью, доброкачественную). Теперь я уже знала, что делать с моим "невозвратным" путешествием. Позвонила в транспортное агентство, где покупала билеты, аннулировала брони. Узнала, какие необходимы медицинские документы. Первый перевозчик готов был принять выписку из больницы, второй - лист нетрудоспособности.

Здесь есть один важный нюанс. Если вы летите двумя разными авиакомпаниями, вам потребуется доказать, что вы болели не только в день вылета из пункта А в пункт Б, но и в день возвращения из пункта Б в пункт А. Мне это удалось, поскольку больничный длился три недели и покрывал оба перелета. Деньги я получила примерно через месяц после обращения в транспортное агентство.

Но если вы улетаете, к примеру, в двухнедельный отпуск и перед вылетом ненадолго заболели ОРВИ, обратный перелет в период болезни не войдет. Авиакомпания, организующая обратный рейс, может отказаться возвращать вам деньги. Поэтому если вы планируете продолжительное путешествие и сомневаетесь в своем здоровье, лучше покупать неделимый билет туда-обратно одной авиакомпании. Тогда больничного листа, действующего на дату вылета, будет достаточно, чтобы вернуть всю стоимость этого единого билета.

Кстати

Под членами семьи и близкими родственниками Воздушный кодекс РФ подразумевает супругов, родителей и детей, братьев и сестер, в том числе тех, кто имеет только одного общего родителя, дедушек, бабушек и внуков.