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Рубрика: Происшествия

Синтетическая угроза

Каждое десятое преступление в интернете связано с наркотиками
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 25(7783)
В подпольных лабораториях на территории России будет увеличено производство синтетических наркотиков. Такой неутешительный прогноз вчера дал начальник управления межведомственного взаимодействия главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Виталий Хмельницкий. По его словам, рост производства синтетических наркотиков на территории России фиксируется с 2015 года. "С высокой долей вероятности мы ожидаем его и в дальнейшем", - отметил полицейский.

Он уточнил, что из-за дешевизны и сильного действия синтетические наркотики становятся все более популярными среди россиян. Всего за минувший год было изъято около 23 тонн наркотиков, пятую часть, 20,3 процента, составила "синтетика". "Наиболее распространены такие синтетические наркотики, как мефедрон, МДМА, аналоги тетрогидроканнабинола", - цитирует РИА Новости Хмельницкого.

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Полицейский отметил, что сохраняется и пагубная роль наркопритонов. По его словам, в прошлом году число выявленных преступлений, связанных с их содержанием, выросло на 4,7 процента. В качестве позитивной тенденции он назвал снижение участия несовершеннолетних в наркопреступлениях (на 11,4 процента).

Кроме того, начальник управления антинаркотического главка МВД рассказал, что в 2018 году каждое десятое преступление, совершенное в интернете, было связано с наркотиками. По данным МВД, в 2018 году с помощью IT-технологий всего было совершено более 174 тысяч преступлений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Борьба с наркотиками
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