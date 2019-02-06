Киргизии удалось почти в два раза снизить дефицит бюджета и отказаться от заимствований за рубежом. Об этом заявил премьер республики Мухаммедкалый Абылгазиев, подведя итоги 2018 года. По его словам, подобного в истории страны ранее не случалось.

- В прошлом году мы впервые не просили в долг у других государств и международных организаций, - утверждает глава кабинета министров КР. Он пояснил, что это стало результатом оздоровления экономики, а также слаженной работы фискальных структур.

- Только таможенная и налоговая служба пополнили бюджет на сумму не менее 10 миллиардов сомов. В прошедшем году в республике также открыли 246 новых предприятий, фабрик и объектов логистики, - добавил Мухаммедкалый Абылгазиев.

- Минфин в ближайшее время не планирует привлекать крупные кредиты, несмотря на то что соотношение долга к ВВП это позволяет, - подтвердил министр финансов Адылбек Касымалиев. - В целом, если смысла в получении кредита нет, то Киргизия брать его не будет. Есть специальная группа, которая изучает условия предоставления того или иного займа, его эффективность и целесообразность.

Отказ от внешних заимствований действительно можно назвать огромным достижением для Киргизии, долгое время вынужденной обращаться за финансовой поддержкой из-за рубежа.

- С 1992 по 2018 годы республика привлекла от внешних доноров 9,816 миллиарда долларов в виде кредитов и грантов, - утверждает директор филиала фонда "Евразийцы - новая волна" в КР Владимир Лю. - Из указанной суммы на транспортные проекты было направлено 24,9 процента средств, на энергетику - 21,7, социальный сектор - 5,4, сельское хозяйство - 3,6 процента. Стратегическим партнером, который регулярно и зачастую безвозмездно, помогал Киргизии, является Россия, заинтересованная в социально-экономическом развитии страны как активного участника процессов евразийской интеграции.

Примерно половину из указанной суммы республика привлекла до 2010 года, в основном от международных финансовых институтов. Чтобы получить кредиты, власти обязались провести реформы, суть которых во многом сводилась к деиндустриализации, а также разделению энергетической системы на несколько крупных компаний. В последние восемь лет Киргизия изменила политику в области заимствований и стала привлекать средства в реализацию крупных инфраструктурных проектов.

- С 2010 года страна подписала 95 договоров на получение финансовой помощи, из них 84 процента - кредиты, - утверждает известный в КР эксперт Эльмира Иманалиева. - Примерно 40 процентов из них пришлось на средства от международных организаций, 60 процентов - помощь, оказанная иностранными государствами. Основными "донорами" республики являются Россия, Китай, Япония и Европейский союз.