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06.02.2019 10:58
Рубрика: В мире

Сыграли в монополию

Страна нашла свою нишу в Евразийском союзе
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 25(7783)
Монополистом в отдельных сферах на общем рынке ЕАЭС стала Киргизия. Об этом заявила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

- Каждая из стран Евразийского союза является монополистом в той или иной сфере на общем рынке, - пояснила она. - Киргизия - монополист преимущественно в текстильной промышленности. И это отрадно.

По словам министра, после вступления в Евразийский союз республике удалось заметно увеличить объем промышленного производства. В 2017 году рост составил 11,5, в 2018-м - пять процентов. Отчасти, на ее взгляд, это связано и с тем, что в КР открывают предприятия, включая швейные, предприниматели из КНР, столкнувшиеся с сокращением потока реэкспорта через границы Киргизии.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- Страна производит больше в рамках ЕАЭС, нежели это было до вступления в союз, - резюмирует Татьяна Валовая. - В общем объеме экспорта это, возможно, не так заметно, но, тем не менее, в 2017 году, к примеру, экспорт Киргизии вырос на 21 процент, что существенно больше, чем у других государств. Однако у республики еще есть резерв. Киргизские поставщики пока не в полной мере используют свой потенциал. Здесь есть чему поучиться у армянских коллег. Они смогли хорошо наладить экспорт товаров на рынки союза.

Успех легкой промышленности Киргизии отмечают и в министерстве экономики республики. Как утверждают в ведомстве, за последние три года объем швейного производства вырос как минимум на 15 процентов. Легпром занял третье место по поставкам продукции на внешние рынки. Причем только за январь - август 2018-го производители этой сферы экспортировали товары на сумму, эквивалентную 157 миллионам долларов, что стало рекордным показателем за последние десятилетия.

До 2018-го максимальный объем экспорта швейной продукции из Киргизии пришелся на 2012 год, когда он достиг 156 миллионов долларов. Однако затем в связи с ситуацией на внешних рынках в отрасли начался спад, который продолжался примерно до 2016-го.

Досье "РГ"

По данным Нацстаткома КР, в текстильно-швейной отрасли официально занято порядка 45-55 тысяч человек. По другим оценкам, в сфере легпрома трудятся 200-300 тысяч. Разница в цифрах объясняется тем, что около трети предприятий легкой промышленности пребывают "в тени", стремясь уйти от налогов. Согласно результатам последних исследований, свыше 90 процентов работников сектора - женщины.

В мире экс-СССР Киргизия
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