В четверг в Риме пройдет 43-й очередной конгресс УЕФА, на котором делегаты из 55 ассоциаций выберут нового главу европейского футбола, а также проголосуют за революционные изменения в правилах игры.

Начнем с фигуры президента, которая на ближайшие четыре года останется прежней. Действующий глава УЕФА словенец Александер Чеферин уже давно зарекомендовал себя как человек не очень публичный, но весьма трудолюбивый.

Чеферин, который пришел на смену Мишелю Платини, не часто мелькает на экранах ТВ, крайне редко дает интервью, но зато плоды его работы видны невооруженным глазом и нововведения в европейском футболе часто попадают в топ новостных лент.

Взять хотя бы правила финансового "фэйр-плей", которые позволили сделать важный шаг к изменению финансовой ситуации в европейском клубном футболе.

О том, что УЕФА работает как часы, говорят сухие цифры. Если еще семь лет назад суммарные долги европейских клубов составляли 1,7 миллиарда евро, а в прошлом году была зафиксирована прибыль в 600 миллионов!

Данные цифры также свидетельствуют о значительном улучшении финансовых показателей клубов: активы превышают долги и платежи по обязательствам на 7700 млн евро. В начале 2011 года эта цифра составляла 1900 млн евро.

"Этот успех, эта новая стабильность является результатом работы УЕФА и его ассоциаций в области внедрения системы лицензирования, включая механизмы контроля затрат, которые привели к значительному улучшению финансовой дисциплины. Финансовый "фэйр-плей" предоставил клубам платформу для контроля за расходами и выплаты своих долгов", - отметил господин Чеферин.

Стабильность - ключевой фактор. 29 из 54 высших дивизионов европейских чемпионатов работали с прибылью, тогда как сразу после внедрения финансового "фэйр-плей" таких было только восемь.

О том, что УЕФА работает как часы, говорят цифры. Еще семь лет назад европейские футбольные клубы имели долги в 1,7 миллиарда евро, а в прошлом году была зафиксирована прибыль в 600 миллионов

Европейский клубный футбол никогда прежде за год не выдавал такого прироста прибыли - в 2017-м доходы клубов выросли на 1,6 миллиарда евро. По сравнению с цифрами 20-летней давности прибыль европейских клубов выросла в семь раз.

Однако почивать на лаврах УЕФА не намерен. В частности, были внесены изменения в регламент финансового "фэйр-плей" на трехлетний цикл еврокубковых турниров 2018-2021.

"Мы решили еще более ужесточить правила, призвать клубы к большей прозрачности и гармонизации финансовой деятельности", - добавил нынешний глава УЕФА.

Европа меняет правила

Сегодня болельщики также с нетерпением будут следить за голосованием по грядущей мини-реформе в регламенте проведения турниров под своей УЕФА.

Организация собирается отметить правило выездного гола. Окончательное решение будет принято сегодня по итогам заседания исполнительного комитета УЕФА в Риме.

- Правило выездного гола в последнее время стало все чаще вызывать недовольство, - отметил генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти. - Гостевые мячи уже не требуют тех усилий, которые нужны были раньше. При этом команда, забившая в первой встрече, может все остальное время проводить в обороне, оберегая свой более статусный гол. Из-за этого страдает дух игры и соперничества.

Впервые о применении этого правила заговорили еще полвека назад. Тогда, когда еще не придумали серии пенальти, желтых и красных карточек, а в международных встречах обходились без замен. В те годы при равенстве забитых мячей по сумме двух матчей проводили третий. Если и он не выявлял победителя - кидали жребий.

Но переигровка нарушала национальные календари и планы команд. Да и УЕФА такая ситуация была невыгодна, ведь дополнительную игру нужно было проводить на нейтральном поле, которое устраивало бы обоих соперников. Летом 1965 года УЕФА, наконец, принял правило выездного гола. Согласно все еще действующим канонам, при равном счете по итогам двух встреч дальше проходит тот, кто забил больше на выезде.

Впрочем, не всех это правило устроило. Говорили о необходимости его отмены как в 80-х, так уже и в новейшей истории проведения еврокубков. Как это было, к примеру, в 2003 году, когда в полуфинале Лиги чемпионов встречались "Интер" и "Милан", играющие на одном стадионе. Первая игра, в которой номинальным хозяином был "Интер", завершилась безголевой ничьей. А во второй команды забили по мячу - 1:1. В результате в финал вышел "Милан", поскольку второй матч для них считался "чужим".

- Это несправедливо. С этим правилом что-то надо делать, - говорил тогда главный тренер "Интера" Альберто Дзаккерони.

Важный штрих: национальные федерации вне зависимости от позиции УЕФА могут регулировать правила внутренних турниров по своему усмотрению. Среди стран, отказавшихся от него, оказалась Англия, где в кубковых соревнованиях имеет значение лишь общее количество забитых мячей. Свежий пример - полуфинал Кубка лиги между "Челси" и "Тоттенхэмом". В первом матче "синие" проиграли 0:1, а во втором победили 2:1. Несмотря на гол, забитый на чужом поле, "Тоттенхэм" вылетел, оказавшись слабее в серии пенальти.

Добавим, что Международный совет футбольных федераций, отвечающий за правила игры, разрешил отказаться от практики "выездного гола".

Тем временем

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино заручился поддержкой 196 федераций на предстоящих выборах главы организации. По информации мировых информационных агентств, его единственным соперником может стать бывший футболист "Тоттенхэма" и сборной Швейцарии Рамон Вега. Отмечается, что он делает все, чтобы попасть в избирательный бюллетень, и намерен заручиться поддержкой тех членов организации, которые недовольны положением дел в ФИФА. Крайний срок для заявки на участие в президентской гонке истек после подписания номера "РГ" в печать. Выборы пройдут 5 июня на конгрессе ФИФА в Париже. Напомним, что Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года.