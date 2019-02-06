Крейсер и сухогруз ВМС США столкнулись у восточного побережья страны

Два корабля военно-морских сил США столкнулись в процессе пополнения запасов. Инцидент произошел во вторник у восточного побережья Соединенных Штатов.

В пресс-службе ВМС США уточнили, что речь идет о "незначительном происшествии" с участием ракетного крейсера Leyte Gulf и сухогруза Robert E. Peary. Корабли столкнулись кормами, пишет ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал, и корабли смогли продолжить выполнение боевых задач. Специалисты оценят повреждения и урон после того, как крейсер с сухогрузом вернутся в порт приписки.

Пострадавшие корабли действовали совместно с авианосной ударной группой во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Командование ВМС США пообещало провести расследование случившегося.