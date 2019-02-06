КС поручил устранить возможность повторного наказания для ИП

Конституционный суд отменил двойное наказание за нарушение сроков предоставления информации в Пенсионный фонд.

С просьбой о проверке статьи 15.33.2 КоАП на соответствие Конституции РФ обратилась индивидуальный предприниматель из Карачаево-Черкесской Республики Ульмесхан Эркенова. В 2017 году она нарушила сроки предоставления необходимых сведений в ПФР и была оштрафована на 500 рублей как страхователь в соответствии со статьей 17 ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". Однако позднее Эркенову по решению суда оштрафовали еще раз - за то же нарушение, но уже по статье КоАП и как должностное лицо - на 300 рублей.

Сумма взыскания невелика. Но Ульмесхан Эркенова указала в своем заявлении в КС, что в соответствии со статьей 50 Конституции РФ "никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление". Судьи с этим доводом согласились, решение вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее высказанных правовых позициях КС РФ.

- Положение статьи 50 распространяется и на случаи привлечения лица за содеянное одновременно к ответственности по статье КоАП и к ответственности, хотя и предусмотренной отраслевыми федеральными законами, но по своей правовой природе носящей карательный, а не восстановительный характер, - подчеркивает суд.

КС также указал, что правовая коллизия в деле Эркеновой стала возможной потому, что законодательные акты не содержат критериев, позволяющих разделить понятия "страхователь" и "должностное лицо" для целей привлечения к ответственности. В то же время очевидно, что если обязанности по предоставлению сведений в ПФР нарушило юрлицо, то виновна и компания в целом, и отдельный сотрудник. Однако в случае ИП обе эти ипостаси совмещает один человек. Поэтому оказывается нарушен конституционный принцип равенства перед законом, ведь индивидуальный предприниматель оказывается в худшем положении по сравнению с юридическими лицами и гражданами, для которых в данном случае не возникает риск быть подвергнутым наказанию дважды.

Законодательство не содержит критериев, позволяющих разделить понятия "страхователь" и "должностное лицо" для целей привлечения к ответственности

При этом судьи КС отметили, что в аналогичных ситуациях - например, в разделе "Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг" или в случае предоставления сведений в территориальные органы Фонда социального страхования РФ - в законе есть примечания, направленные на недопущение привлечения субъекта правонарушения к двойной ответственности за одно и то же деяние. В то же время "каких-либо специальных исключений в том, что касается привлечения к ответственности за совершение индивидуальным предпринимателем правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2, не сделано".

На основании этих доводов законодателю поручено внести изменения в правовое регулирование, "чтобы обеспечивались соразмерность такой ответственности конкретному правонарушению". Статья 15.33.2 КоАП признана не соответствующей Конституции. Дело Эркеновой подлежит пересмотру.