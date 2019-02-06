Лесные участки будут предоставлять онлайн как для аквакультуры

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) разработает электронный сервис предоставления лесных участков. Аналогичный сервис уже работает в сфере распределения морских участков для аквакультуры. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Сервис прозрачный, уже сегодня реализовано право пользования 39 участками площадью около девяти тысяч гектаров. Поступления в федеральный бюджет примерно в три раза выше стартовой цены именно за счет того, что проводятся конкурентные торги. Мы сейчас попробуем подобный механизм ввести в лесу. Думаю, что это будет существенно сложнее по ряду причин, но такая задача перед нами стоит. Фонд развития Дальнего Востока ее будет реализовывать", - сказал он.

Интернет-сервис по формированию рыбоводных участков в морской акватории Дальнего Востока и проведению электронных аукционов заработал в 2018 году. Стоимость одного гектара акватории в ходе торгов выросла почти в три раза, по пяти участкам цена выросла более чем в 10 раз. В федеральный бюджет поступит около 225 миллионов рублей, что значительно превышает их стартовую стоимость - 85 миллионов рублей.

"На примере аквакультуры мы увидели, как прозрачная электронная система позволила радикально увеличить эффективность распределения важного государственного природного ресурса", - отметил "РГ" глава ФРДВ Алексей Чекунков.