Мать Кокорина снова предложила за него залог в 10,4 миллиона рублей

В Тверском суде Москвы идет рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Адвокат Кокорина предложил в качестве залога за своего подзащитного чуть более десяти миллионов рублей. К делу прилагается справка о состоянии банковского счета матери форварда "Зенита". На нем - 10 миллионов 432 тысячи рублей.

При этом про младшего брата Кокорина - Кирилла, который также находится в СИЗО по обвинению в участии в драках в центре столицы в начале октября, ничего не говорится. В декабре, когда срок ареста братьев был продлен на два месяца, за Александра также предлагали залог, а за Кирилла - нет. Вместе с тем, защита попросила изменить Кириллу меру пресечения на домашний арест, который он мог бы отбывать в квартире матери.

Также защита Кокорина попросила суд приобщить к делу справки из Российского футбольного союза (РФС) о состоянии здоровья игрока и необходимости его реабилитации от врача питерского клуба. Напомним, что весной прошлого года Кокорин получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил полгода.

К слову, сторона Павла Мамаева также предложила за него залог в размере 6 миллионов рублей. Адвокат призвал суд позволить футболисту вернуться к семье.