МЧС оценило количество необходимой техники всего в 10% от потребности

В МЧС России катастрофически не хватает современной техники. Об этом на итоговой коллегии чрезвычайного ведомства заявил первый заместитель министра Александр Чуприян. Эту проблему чиновник назвал одной из основных в министерстве.

- На сегодняшний день в наличии более 7,3 тысяч единиц техники, а потребность в закупке - свыше 107 тысяч единиц. Иначе говоря, дефицит техники и специального оборудования составляет более 90 процентов, - указал в своем выступлении Александр Чуприян.

По его словам, больше всего не хватает инженерного вооружения, средств радиационной, химической и биологической защиты, автомобильной и медицинской техники. Чтобы исправить ситуацию, МЧС совместно с Фондом перспективных исследований занялись разработкой новых образцов экипировки для спасателей. Но пока положение близко к критическому - оснащенность техникой всего 10 процентов от плана.