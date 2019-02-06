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06.02.2019 12:02
Рубрика: Власть

МЧС увеличит штат пожарных и подумает о собственном спецназе

Текст: Тимофей Борисов
Численность пожарных увеличат на 22 тысячи человек. Причем произойдет это увеличение уже в этом году. Такую информацию озвучил на итоговой коллегии МЧС первый замглавы министерства Александр Чуприян.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

О том, что в боевых реагирующих подразделениях наблюдается нехватка в околоспасательных кругах говорили давно. В МЧС при бывшем министре Владимире Пучкове парировали это тем, что необходима оптимизация.

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Тем не менее, после освещения трагедии в "Зимней вишне" в передаче Никиты Михалкова, эта тема было поднята с особой остротой, когда выяснилось, что на пожар выезжают сокращенные экипажи. После того, как в министерство пришел Евгений Зиничев, эту проблему также заметили и сообщили, что ситуацию надо исправлять.

И вот теперь официально прозвучали и сроки и конкретная цифра набираемых пожарных.

- Большая часть техники неисправна, проблема с водителями, не хватает личного состава дежурных караулов, не хватает профессиональных кадров. Опорные пункты по тушению пожаров созданы для видимости. В 2019 году к вам придут 22 тысячи человек, учтите, - сказал сегодня Александр Чуприян, обращаясь по селекторной связи к региональным главкам МЧС.

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А еще из числа наиболее подготовленных спасателей могут сформировать подразделение спецназа. Это совершенное новшество, о котором в МЧС еще ни разу не говорили, даже как о проекте.

Теперь же Александр Чуприян озвучил эту идею. Предполагается, что спецназ создадут в рамках общего ведомственного реформирования.

- Вопрос реформирования спасательных формирований назрел. Необходимо консолидировать силы быстрого реагирования МЧС России и переформатировать спасательные подразделения МЧС России в силы спасательного спецназа, - сообщил Алдександр Чуприян на коллегии.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
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