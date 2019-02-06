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06.02.2019 08:47
Рубрика: Власть

Медведев освободил от должности главу "Автодора" Сергея Кельбаха

Текст: Юлия Кривошапко

Председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергей Кельбах освобожден от должности. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Кельбах освобожден от должности по собственной просьбе, уточняется в сообщении пресс-службе правительства РФ.

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" появилась в 2009 году. Ее создали для развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса.

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