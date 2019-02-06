Медведев: Поддержке молодых ученых будет уделено особое внимание

Особое внимание в рамках национального проекта "Наука" правительство намерено уделять поддержке молодых ученых и обновлению научной базы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Первая пятерка стран по проводимым исследованиям - цель сложная, но достижимая, уверен он.

Глава правительства 5 февраля приехал в Российскую академию наук, чтобы провести заседание оргкомитета по проведению Международного года Периодической системы химических элементов, а заодно обсудить с чиновниками и учеными национальный проект "Наука". Президентом, как известно, поставлена задача войти в топ-5 стран, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития. "Цель сложная, но в общем достижимая", - заметил премьер.

На реализацию мероприятий нацпроекта в ближайшие три года правительство намерено направить 135 миллиардов рублей. Общий же объем расходов до 2024 года составит 636 миллиардов, причем, уточнил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, 231 миллиард поступит из внебюджетных источников. "Затраты на научные исследования из всех источников должны расти опережающими темпами по сравнению с ростом валового внутреннего продукта", - подчеркнул председатель правительства.

В числе задач нацпроекта также значится создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня и передовой инфраструктуры для исследований. Все ведущие научные организации должны получить оборудование, приборы самого нового поколения, приборная база в целом должна обновиться на 50 процентов, указал Дмитрий Медведев.

В число приоритетов государства включена поддержка талантливых и молодых ученых, развитие перспективных отраслей науки. "Молодые исследователи нуждаются в особом внимании и не только в финансовом, но и во всем, что касается участия в различных научных форумах, публикациях в мировых научных изданиях, оформления патентов", - сказал премьер-министр. Ранее, напомнил он, правительство уже принимало меры для обеспечения молодых ученых жильем, но на данный момент их уже недостаточно и нужно думать над новыми шагами.