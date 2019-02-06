Медведев утвердил порядок предоставления субсидий по нацпроекту "Культура"

В ближайшие шесть лет (до 2025 года) 1800 профильных образовательных учреждений в России будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Кроме того, будут построены, реконструированы или капитально отремонтированы 500 сельских культурно-досуговых объектов, а также приобретены 600 автоклубов для сельской местности. Порядок распределения субсидий на эти цели утвердил премьер Дмитрий Медведев.

Подписанное главой правительства постановление вносит корректировки в Правила предоставления и распределения субсидий из федеральной казны бюджетам регионов на поддержку отрасли культуры.

Уточняются также критерии отбора территорий для предоставления субсидий, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Документ был подготовлен Министерством культуры РФ.