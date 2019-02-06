Минфин реализовал госдолга на 35 миллиардов рублей

Новости

В центре Амстердама началась перестрелка 23:22
В Босфоре застряли российские и казахстанские танкеры с нефтью 23:06
Космонавты ОАЭ начали тренинг по выживанию в подмосковном лесу 23:03
Экс-глава Бразилии Лула да Силва получил 12 лет и 11 месяцев тюрьмы 22:25
Трамп выдвинул в главы Всемирного банка замглавы минфина США Мэлпаса 22:16
Сорокин: У УЕФА нет претензий к России в преддверии Евро-2020 21:57
В Москве ищут обманувших пенсионерку "газовщиков" 21:53
Всемирный банк: Украина достигнет уровня ЕС не раньше, чем через 50 лет 21:19
В Москве злоумышленник наехал на полицейского и скрылся 21:11
Под Калининградом подняли из болота американский истребитель 21:04
ФАС запросила у банков документы о тарифах на оплату товаров по картам 21:03
Минтранс получил данные о финансовом состоянии авиакомпаний 20:59
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле 20:43
УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании 20:42
Голикова: В России появятся три генетических центра мирового уровня 20:39
В Югре уточнили состояние пострадавшего при взрыве на газопроводе 20:39
Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку 20:28
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве 20:25
Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 20:25
Дубль новичка не помог "Спартаку" обыграть "Актобе" 20:21
В меню ресторанов McDonald's в России может появиться пиво 20:20
В Кузбассе ребенок погиб при пожаре в жилом доме 19:54
В Испании стирают следы франкского режима с улиц городов 19:52
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне 19:52
"Нант" потребовал у "Кардиффа" 17 миллионов евро за переход пропавшего Салы 19:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 23:17
Рубрика: Экономика

Закрепление проданного

Минфин реализовал госдолга на 35 миллиардов рублей
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 26(7784)
Минфин повторил успех первых недельных аукционов 2019 года по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), продав 6 февраля таких бумаг на 35 миллиардов рублей. Вероятно, со следующей недели министерство откажется от практики установки предельных объемов предложения ОФЗ на аукционах. Это может помочь более гибко реагировать на настроения рынка.

На первом аукционе 6 февраля министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением в октябре 2026 года. Он разошелся полностью при заметно повышенном спросе почти в 55 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,09 процента годовых. На втором аукционе минфин предлагал выпуск "длинных" ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением в мае 2034 года. Спрос лишь немного превысил предложение (составив чуть больше 15,5 миллиарда рублей), однако выпуск тоже был размещен полностью. Его средневзвешенная доходность составила 8,33 процента годовых.

ФАС проверит тарифы на оплату товаров по картам

Успешное размещение ОФЗ связано с позитивом на глобальных рынках, стабильными нефтью и рублем, говорит старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Невысокий спрос на втором аукционе связан с ухудшением рыночной конъюнктуры во второй половине дня и долгим сроком погашения бумаг, добавляет он.

Минфин повторил успех аукционов 16 января (тогда были размещены ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей). Но в целом за январь ведомство продало госдолга на 74 миллиарда рублей при планах на первый квартал 2019 года в 450 миллиардов рублей. Учитывая, что минфин с начала года разместил ОФЗ на 111 миллиардов рублей, в оставшееся до апреля время ему надо будет предлагать бумаг в среднем на 48 миллиардов в неделю. В нынешних условиях выполнить план на первый квартал может и не получиться, допускает Голбан. Однако в министерстве подчеркивали, что у него нет задачи размещаться любой ценой.

Выполнение плана минфина по продаже ОФЗ на январь-март пока находится под вопросом

Во вторник минфин также сообщил, что со следующих аукционов 13 февраля он может отказаться устанавливать предельные объемы предложения бумаг. Объем удовлетворения заявок на аукционе определится по совокупному спросу и размеру запрашиваемой премии к сложившейся на рынке доходности. По мнению Голбана, так минфин сможет более гибко подходить к размещению на фоне высокой волатильности рынков и даже немного снизить ее.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин одобрил идею освободить молодые семьи от НДФЛ при продаже жилья
Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле
Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве
Минобороны провело пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву