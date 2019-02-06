Минфин реализовал госдолга на 35 миллиардов рублей

Минфин повторил успех первых недельных аукционов 2019 года по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), продав 6 февраля таких бумаг на 35 миллиардов рублей. Вероятно, со следующей недели министерство откажется от практики установки предельных объемов предложения ОФЗ на аукционах. Это может помочь более гибко реагировать на настроения рынка.

На первом аукционе 6 февраля министерство предложило инвесторам выпуск ОФЗ на 20 миллиардов рублей с погашением в октябре 2026 года. Он разошелся полностью при заметно повышенном спросе почти в 55 миллиардов рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,09 процента годовых. На втором аукционе минфин предлагал выпуск "длинных" ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением в мае 2034 года. Спрос лишь немного превысил предложение (составив чуть больше 15,5 миллиарда рублей), однако выпуск тоже был размещен полностью. Его средневзвешенная доходность составила 8,33 процента годовых.

Успешное размещение ОФЗ связано с позитивом на глобальных рынках, стабильными нефтью и рублем, говорит старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Невысокий спрос на втором аукционе связан с ухудшением рыночной конъюнктуры во второй половине дня и долгим сроком погашения бумаг, добавляет он.

Минфин повторил успех аукционов 16 января (тогда были размещены ОФЗ на 35,1 миллиарда рублей). Но в целом за январь ведомство продало госдолга на 74 миллиарда рублей при планах на первый квартал 2019 года в 450 миллиардов рублей. Учитывая, что минфин с начала года разместил ОФЗ на 111 миллиардов рублей, в оставшееся до апреля время ему надо будет предлагать бумаг в среднем на 48 миллиардов в неделю. В нынешних условиях выполнить план на первый квартал может и не получиться, допускает Голбан. Однако в министерстве подчеркивали, что у него нет задачи размещаться любой ценой.

Выполнение плана минфина по продаже ОФЗ на январь-март пока находится под вопросом

Во вторник минфин также сообщил, что со следующих аукционов 13 февраля он может отказаться устанавливать предельные объемы предложения бумаг. Объем удовлетворения заявок на аукционе определится по совокупному спросу и размеру запрашиваемой премии к сложившейся на рынке доходности. По мнению Голбана, так минфин сможет более гибко подходить к размещению на фоне высокой волатильности рынков и даже немного снизить ее.