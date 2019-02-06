Минпросвещения объяснило, почему убрали "непатриотичный" учебник по экономике

В Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию с учебником по экономике для старших классов, который был исключен из федерального перечня.

- По итогам экспертизы более 200 предметных линеек учебников были исключены из федерального перечня. Каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий, включая устаревшую информацию в учебнике, ошибки и некорректные данные, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Был в этом списке и учебник "Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций". Ранее в СМИ появилась информация, что его исключили из перечня якобы из-за "недостатка патриотизма".

Однако в Министерстве просвещения подчеркнули: учебник, в обход требований, "не был сопровожден электронной формой и методическим пособием для учителя". Кроме того, по данным ведомства, содержал ошибки и опечатки и "ряд иных замечаний, отмеченных экспертами".

Что это за эксперты?

- К проведению дополнительной экспертизы было привлечено более 290 экспертов, включая заслуженных учителей, лауреатов педагогических конкурсов, научных сотрудников, сертифицированных экспертов РАО с богатым опытом проведения экспертиз учебников, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, сейчас ответственность за экспертизу лежит на издательствах. Они заказывают ее в РАН, РАО и других организациях, оплачивают сами. Весной 2018 года впервые по инициативе министерства была проведена дополнительная экспертиза. По ее результатам в федеральном перечне осталось всего 863 учебника: он сократился более чем на треть.

Федеральный перечень учебников рекомендуется к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Именно учебники из этого перечня закупаются за счет бюджетных средств в школы.