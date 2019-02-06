Минсельхоз назвал сроки поставок молочной продукции в Китай

Поставки российской молочной продукции в Китай могут начаться уже в первом полугодии этого года, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе съезда Национального союза производителей молока.

"Есть основания полагать, что до конца первого полугодия начнутся поставки отечественной молочной продукции в Китай", - сказал Патрушев. Уже согласованы поставки продукции 10 российских предприятий, в феврале 2019 года направлены списки из еще 23 предприятий, отметил министр.

Китай может существенно увеличить импорт российской молочной продукции. Для этого нужно увеличивать поставки и расширять перечень экспортируемой продукции. "Сегодня Россия экспортирует в Китай, к сожалению, только мороженое", - посетовал Димитрий Патрушев.