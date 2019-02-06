Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на зерно внутри России

Цены на зерно в России в перспективе ближайших трех месяцев могут снизиться. Такой прогноз высказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Дефицита зерна на внутреннем рынке, по ее словам, не ожидается.

"Начиная с марта, российские аграрии начнут более активные продажи зерна в связи с подготовкой к весенней посевной. Таким образом, дефицита на внутреннем рынке не предвидится", - цитируют Лут "РИА Новости".

Тем не менее, Минсельхоз предпринимает дополнительные меры по снижению внутренних цен на зерно, сообщила замминистра. Речь идет о субсидировании тарифов на перевозку зерна из Сибири с февраля 2019 года. Это будет способствовать более интенсивному поступлению зерновых в европейскую часть страны, даст возможность закрыть потребности мукомольного, хлебопекарного и комбикормового производств, а заодно сохранить баланс цен.