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06.02.2019 20:59
Рубрика: Экономика

Минтранс получил данные о финансовом состоянии авиакомпаний

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс получил от Росавиации данные о финансовом состоянии всех авиакомпаний, в том числе и Utair. Ведомство запросило их перед совещанием, которое должно пройти на площадке Минтранса по вопросу реструктуризации кредитов одного из перевозчиков - Utair.

Росавиация намерена сделать полеты более доступными для всех

У авиакомпании, как и у многих других перевозчиков есть текущие операционные долги в рамках допустимых отклонений, но нет большой задолженности ни перед аэропортами, ни перед ТЗК, ни за аэронавигационное обслуживание, констатировал замглавы Минтранса Александр Юрчик в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Но есть незакрытые обязательства перед кредиторами. Авиакомпания попала в критическую ситуацию и попросила о реструктуризации долгов из-за роста цен на топливо, из-за роста платежей по лизингу, из-за того, что платежеспособность населения не высока (что не дает перевозчику завышать стоимость билетов, их просто не будут покупать), сказал Юрчик. Перевозчик просит дат ему возможность выйти в высокий сезон и опять выплачивать взятые им кредиты, как он до этого и делал.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правительство Минтранс Росавиация
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