Минтранс получил данные о финансовом состоянии авиакомпаний

Минтранс получил от Росавиации данные о финансовом состоянии всех авиакомпаний, в том числе и Utair. Ведомство запросило их перед совещанием, которое должно пройти на площадке Минтранса по вопросу реструктуризации кредитов одного из перевозчиков - Utair.

У авиакомпании, как и у многих других перевозчиков есть текущие операционные долги в рамках допустимых отклонений, но нет большой задолженности ни перед аэропортами, ни перед ТЗК, ни за аэронавигационное обслуживание, констатировал замглавы Минтранса Александр Юрчик в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Но есть незакрытые обязательства перед кредиторами. Авиакомпания попала в критическую ситуацию и попросила о реструктуризации долгов из-за роста цен на топливо, из-за роста платежей по лизингу, из-за того, что платежеспособность населения не высока (что не дает перевозчику завышать стоимость билетов, их просто не будут покупать), сказал Юрчик. Перевозчик просит дат ему возможность выйти в высокий сезон и опять выплачивать взятые им кредиты, как он до этого и делал.