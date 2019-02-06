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Рубрика: Спорт

Москва примет клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Москве состоится чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов BSWW Мундиалито-2019. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Это событие станет уникальным для турнира, который был организован в 2011 году и до этого проходил исключительно на территории Бразилии. Таким образом, Россия получила право принять соревнования, которые станут историческими.

"Мы очень счастливы возможности провести этот турнир за пределами Бразилии. Никогда ранее мы не рассматривали варианта провести это соревнование в другом месте. Но в тот момент, когда появилась такая возможность, мы не раздумывали, понимая, что Россия - наилучшее место из всех", - заявил исполнительный вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско.

Организаторами соревнований являются BSWW и Общероссийский фонд поддержки и развития спорта РФ. Турнир состоится при поддержке Минспорта России и Российского футбольного союза (РФС). Действующим победителем Мундиалито является московский "Локомотив", который, разумеется, примет участие в очередном турнире. Также впервые в истории получил приглашение от BSWW столичный "Спартак".

Полный состав участников соревнований будет объявлен в ближайшее время. Турнир пройдет в московском дворце спорта "Мегаспорт" с 27 февраля по 3 марта, вход для зрителей будет бесплатным.

Спорт Футбол Пляжный футбол
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