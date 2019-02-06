На книжную выставку в Минск приехали экспозиции из 35 стран мира, российский стенд занимает 200 квадратных метров

6 февраля в белорусской столице в выставочном центре "Белэкспо" открылась 26-я Минская международная выставка-ярмарка. На ней представлена продукция более 300 издательств и книготорговых организаций из тридцати с лишним стран.

Россия по традиции бьет все рекорды. И по размерам - ее национальный стенд занимает 200 квадратных метров из 3000 общей площади. И по количеству участников. И по статусу - Центральный экспонент! Это и понятно: более половины книг, представленных на белорусском рынке, отпечатаны и изданы в России.

В торжественном открытии выставки принял участие Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

- В первую очередь мы стремимся открыть новые книги и имена, - определил сверхзадачу книжного форума министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Весомо представлены на выставке издательские проекты Союзного государства. Благо, у Постоянного Комитета Союзного государства в этом деле в Минске есть надежный партнер - издательство "Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки".

- Если выставка существует более пяти лет, значит, она состоялась, - поделился первыми впечатлениями с корреспондентом "СОЮЗа" Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Минская собралась уже в 26-й раз, это говорит само за себя. Отрадно, что как никогда широко представлена российская литература, а также союзные книжные проекты. Впечатляет жанровое разнообразие, от букварей до художественной литературы. Широко представлена иностранная литература...

Книги Союзного государства размещены на центральной площадке национального стенда Беларуси. Листаю замечательно изданные новинки: "М. Горький и А. Богданович. Дружба, рожденная на берегах Волги", "Адреса русской литературы Беларуси. Адреса белорусской литературы в России", "Регионы для Союзного государства. Взаимодействие областей Республики Беларусь с регионами Российской Федерации"... Григорий Рапота осмотрел экспозицию книг, появившихся благодаря финансовой и консультативной помощи Постоянного Комитета.

Более половины книг, представленных на белорусском рынке, отпечатаны и изданы в России

На российском стенде демонстрируются более 500 томов общим весом около двух тонн. На этом фоне не затерялась экспозиция издательства "Молодая гвардия", известная своей знаменитой серией "ЖЗЛ". В числе ее авторов и журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов и Максим Макарычев.

У литературы для юношества своя особая сцена. В "детской программе" викторины и мастер-классы, конкурс "Читаем вместе басни И.А. Крылова". Лучших отметят призами. Впрочем, в выигрыше все юные посетители. Они могут пообщаться с авторами любимых книжек - Ниной Дашевской и Анастасией Орловой, известным авторским дуэтом Андрей Жвалевский - Евгения Пастернак.

Всего запланировано более 60 мероприятий с участием россиян. Так, в Доме Москвы в Минске состоится творческий вечер поэтессы Вероники Долиной, а в пятницу в детской библиотеке N4 детская писательница Екатерина Тимашпольская пообщается с читателями и библиотекарями столицы.

Площадкой для книжной выставки-ярмарки станет по сути весь Минск. Так, в Национальном историческом музее проходит экспозиция экслибриса, а во Дворце искусств - выставка художественной книжной графики.

На этот раз площадкой для книжной выставки-ярмарки стал по сути весь Минск. И это одна из приятных особенностей мероприятия. Фото: photoxpress

13 лучших ресторанов и кафе белорусской столицы приглашают на литературный гастрофест. По 10 февраля включительно можно заказать блюдо, в котором шеф-повара отобразили свое видение яств из романов известных писателей. Наугад захожу в одно из заведений, найденных в социальных сетях по хештегу #смакчытання. В меню - пяток "книжных блюд". Тут и верещака с грибами из "Новой земли" Якуба Коласа, и колдуны из "Дикой охоты короля Стаха" Владимира Короткевича, и хоббитовский пирог со свининой... Вкуснотища!

Из других заметных артефактов выставки - первый в мире букварь, оригинальная книжица белорусского первопечатника Франциска Скорины 1522 года издания. А на старинном печатном станке, возрожденном Владимиром Лиходедовым, известным минским собирателем фотографий и прочих документов, можно сделать книжный оттиск на память.

К слову, не удивляйтесь, если во время поездки в обычном автобусе вы услышите стихи: их декламируют авторы и юные участники конкурса чтецов "Живая классика". Можно даже поучаствовать в создании танка! Конечно, мирного и виртуального. Надо только купить книжку, являющуюся деталью "машины".

Так что слоган выставки-ярмарки "Больше чем книга" оправдывается на каждом шагу. Кстати, все собранные при создании "танка" тома будут переданы в библиотеки детских и медучреждений. Как и большинство книг, демонстрируемых на российском стенде. И это лучшее подтверждение значимости современной литературы на просторах Союзного государства.

Российские писатели и их книги

9 февраля в 14.30 российские прозаики Павел Басинский (на фото справа) и Евгений Водолазкин (на фото слева) проведут на российском стенде литературную дискуссию на тему "Фикшн и нонфикшн: соперники или союзники?". Обоим авторам есть много что сказать на эту тему. В роли модератора выступит заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. Дискуссия обещает быть жаркой.

В этот же день, 9 февраля, в 12.30 в известнейшей серии "Жизнь замечательных людей" писатель Николай Долгополов представит свою новую книгу "Гении разведки".

А 6 февраля в этой серии писатель Максим Макарычев представил cразу несколько своих биографий: "Фидель Кастро", "Валерий Харламов", "Александр Мальцев". Причем в презентации приняли участие сам Александр Мальцев (ему в этом году исполняется 70 лет) и сестра Валерия Харламова Татьяна.

Навигатор от "СОЮЗа": куда пойти и что посмотреть?

В первую очередь посетите экспозицию на проспекте Победителей, 14. Среди тысяч демонстрируемых книг рекомендуем обратить внимание на уникальную трехтомную энциклопедию "Янка Купала". Отличное подспорье исследователям и поклонникам творчества народного белорусского поэта. Вход свободный.

Сделайте на память оттиск книжной страницы на реконструированном станке XVI века. Приглашает Национальная библиотека Беларуси.

Поучаствуйте в создании "книжного танка" и пополните тем самым библиотеки детских учреждений и больниц книгой, приобретенной вами.

Посетите творческий вечер поэтессы Вероники Долиной. Состоится 7 февраля в Доме Москвы в Минске. На следующий день там же пройдет творческая встреча с известными писателями Павлом Басинским и Евгением Водолазкиным, авторами фильма "История одного назначения" (демонстрируется).

Купите "Путеводитель "Минск" издательства "Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки". Предстоящие II Европейские игры в белорусской столице - одна из главных тем книжной выставки-ярмарки. В путеводителе представлена полезная и просто интересная информация для болельщиков. И если сведения о получении визы и таможенные правила для россиян благодаря Союзному государству не так актуальны, то данные об объектах, где состоятся состязания, будут развернуты фан-зоны и т.д., пригодятся всем.