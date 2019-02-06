На Украине лишили полномочий "Доктора смерть"

Иск против Супрун подали депутаты от Радикальной партии, указавшие суду на давно известные факты: Супрун не отказалась от американского гражданства и в двенадцать раз дольше, чем положено законом - два года вместо двух месяцев - пребывает в статусе исполняющей обязанности. Суд удовлетворил иск по формальным признакам и отстранил Супрун от управления медицинским ведомством. Но Олег Ляшко и его фракция были обвинены провластными СМИ в попытке получить предвыборный пиар.
Напомним, что Ульяна Супрун, получившая за специфическую внешность и разрушительные последствия своей деятельности прозвище "Доктор смерть" - в числе самых непопулярных людей в стране. Ей, не имеющей высшего медицинского образования, - по американским меркам она всего лишь фельдшер - было доверено проведение медицинской реформы, самой радикальной и скандальной из всех. С американской прямотой - Супрун родилась и выросла в среде бежавших от Красной армии бандеровцев - взялась отменять бесплатные медицинские услуги и устанавливать прейскурант за любые операции и манипуляции - вплоть до уколов и удаления фурункулов. Также она отсекла все, по ее мнению, лишнее в украинской медицине. Например, сельские больницы - оставила только фельдшерские пункты. Еще Супрун считает лишними профильные врачебные специальности: больше врачей общей практики и дистанционной диагностики, меньше урологов, нейрохирургов и онкологов, уверена американка. Онкологию она в принципе считает бесполезной наукой: большой скандал минувшим летом вызвало высказывание ее заместителя, выходца с "майдана" Александра Линчевского, заявившего на слушаниях в счетной палате, что бюджет на лечение раковых больных следует сокращать - "они и так умрут". Поэтому эту женщину, активно участвовавшую, к слову, в "евромайдане", прямо называют убийцей практически все известные украинские врачи и ставят в вину ужасающую статистику: в 2018 году смертность превысила рождаемость в два раза - 54 младенца на 100 покойников.
Есть претензии к Супрун и у аудиторов: счетная палата, изучая траты министерства выяснила, что еще в 2015 году Всемирный банк дал Украине на выгодных условиях 215 миллионов долларов, которые предназначались на программы лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но до регионов дошло только 52,8 миллиона, а использовано и вовсе 45,5 миллиона. Причем использовано преимущественно на всевозможные семинары, тренинги, консультатианые услуги, кейтеринг и командировочные, а сами программы так и остались на уровне документации и пилотных проектов.
Не исключено, что оплачивались из этих денег и записи Супрун в Twitter, где она дважды в неделю дает украинцам советы, как сохранить здоровье. Например, что черная икра вреднее красной, ангину можно лечить мороженым, таблетки нельзя запивать пивом, а срок годности лекарств определяется по запаху. Там же она поздравляет укранцев с днем рождения Бандеры и размещает совместные фотографии с боевиками-неонацистами.
Сдаваться Супрун, сейчас находящаяся в США, не собирается: на 15 февраля назначено повторное рассмотрение дела. "Полную поддержку" ей уже гарантировал Порошенко, не оставить в беде обещает премьер Гройсман, министр юстиции Петренко назвал вердикт суда "беззаконием", а скандальный глава института национальной памяти Вятрович усмотрел в ее увольнении "руку Москвы". Впрочем, главные голоса в ее поддержку звучат из посольств. "По тому, чьи дипломаты вступились за Супрун, можно определить фармакологические компании каких стран монополизируют украинский рынок", - грустно шутят в социальных сетях врачи. Можно добавить, что и сама Супрун - наглядный символ того, как на самом деле спонсоры государственного переворота относятся к украинцам и какие истинные цели преследуют. Время бесплатной раздачи печенья закончилось.