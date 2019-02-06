На Украине лишили полномочий "Доктора смерть"

Окружной суд Киева во вторник вечером лишил полномочий и.о. министра здравоохранения Украины, гражданку США Ульяну Супрун. На защиту последнего иностранца в украинском правительстве тут же встали американское и британское посольства, президент Порошенко и члены кабмина. Кратковременную радость испытали только местные врачи и пациенты, справедливо полагающие, что Супрун не лечит, а убивает украинцев. Но, судя по тому, как развиваются события, она продолжит работать, пока ни больных, ни здоровых на Украине не останется вовсе.

Иск против Супрун подали депутаты от Радикальной партии, указавшие суду на давно известные факты: Супрун не отказалась от американского гражданства и в двенадцать раз дольше, чем положено законом - два года вместо двух месяцев - пребывает в статусе исполняющей обязанности. Суд удовлетворил иск по формальным признакам и отстранил Супрун от управления медицинским ведомством. Но Олег Ляшко и его фракция были обвинены провластными СМИ в попытке получить предвыборный пиар.

Напомним, что Ульяна Супрун, получившая за специфическую внешность и разрушительные последствия своей деятельности прозвище "Доктор смерть" - в числе самых непопулярных людей в стране. Ей, не имеющей высшего медицинского образования, - по американским меркам она всего лишь фельдшер - было доверено проведение медицинской реформы, самой радикальной и скандальной из всех. С американской прямотой - Супрун родилась и выросла в среде бежавших от Красной армии бандеровцев - взялась отменять бесплатные медицинские услуги и устанавливать прейскурант за любые операции и манипуляции - вплоть до уколов и удаления фурункулов. Также она отсекла все, по ее мнению, лишнее в украинской медицине. Например, сельские больницы - оставила только фельдшерские пункты. Еще Супрун считает лишними профильные врачебные специальности: больше врачей общей практики и дистанционной диагностики, меньше урологов, нейрохирургов и онкологов, уверена американка. Онкологию она в принципе считает бесполезной наукой: большой скандал минувшим летом вызвало высказывание ее заместителя, выходца с "майдана" Александра Линчевского, заявившего на слушаниях в счетной палате, что бюджет на лечение раковых больных следует сокращать - "они и так умрут". Поэтому эту женщину, активно участвовавшую, к слову, в "евромайдане", прямо называют убийцей практически все известные украинские врачи и ставят в вину ужасающую статистику: в 2018 году смертность превысила рождаемость в два раза - 54 младенца на 100 покойников.

Есть претензии к Супрун и у аудиторов: счетная палата, изучая траты министерства выяснила, что еще в 2015 году Всемирный банк дал Украине на выгодных условиях 215 миллионов долларов, которые предназначались на программы лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но до регионов дошло только 52,8 миллиона, а использовано и вовсе 45,5 миллиона. Причем использовано преимущественно на всевозможные семинары, тренинги, консультатианые услуги, кейтеринг и командировочные, а сами программы так и остались на уровне документации и пилотных проектов.

Не исключено, что оплачивались из этих денег и записи Супрун в Twitter, где она дважды в неделю дает украинцам советы, как сохранить здоровье. Например, что черная икра вреднее красной, ангину можно лечить мороженым, таблетки нельзя запивать пивом, а срок годности лекарств определяется по запаху. Там же она поздравляет укранцев с днем рождения Бандеры и размещает совместные фотографии с боевиками-неонацистами.

Сдаваться Супрун, сейчас находящаяся в США, не собирается: на 15 февраля назначено повторное рассмотрение дела. "Полную поддержку" ей уже гарантировал Порошенко, не оставить в беде обещает премьер Гройсман, министр юстиции Петренко назвал вердикт суда "беззаконием", а скандальный глава института национальной памяти Вятрович усмотрел в ее увольнении "руку Москвы". Впрочем, главные голоса в ее поддержку звучат из посольств. "По тому, чьи дипломаты вступились за Супрун, можно определить фармакологические компании каких стран монополизируют украинский рынок", - грустно шутят в социальных сетях врачи. Можно добавить, что и сама Супрун - наглядный символ того, как на самом деле спонсоры государственного переворота относятся к украинцам и какие истинные цели преследуют. Время бесплатной раздачи печенья закончилось.