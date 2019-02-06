НАФИ: Половина россиян пожаловались на трудности с выплатой кредитов

Половина россиян заявили, что или они сами, или их родственники и знакомые в прошлом сталкивались с трудностями при выплате кредитов. Таковы данные опроса аналитического центра НАФИ (есть у "РГ").

13 процентов респондентов сталкивались с финансовыми трудностями сами, 21 процент опрошенных сослались на такие проблемы у родственников, 17 процентов - у знакомых. 49 процентов респондентов заявили, что никто в их кругу проблем с выплатами по кредитам не имел. Интересно, что в 2017-м и в 2015-м годах таких "беспроблемных" россиян было больше: 53 и 54 процента соответственно.

Аналитики считают, что граждане стали ответственнее подходить к решению проблем с выплатами по кредиту. Такой вывод они сделали на том основании, что с 21 до 26 процентов выросла доля тех, кто в случае затруднений готов обратиться в свой банк за отсрочкой платежа или увеличением срока кредита. В то же время доля тех, кто готов попытаться получить кредит в другом банке, чтобы погасить первый, сократилась с 10 до 6 процентов. Большинство же - 49 процентов опрошенных - по старинке будут просить материальной помощи у друзей и родственников.

В течение последнего года потребительские кредиты выплачивали 27 процентов опрошенных россиян, это на шесть процентов меньше, чем было в марте 2018 года. Еще 16 процентов респондентов пользуются кредитными картами.