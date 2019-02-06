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06.02.2019,  
18:10
Текст:  Руслан Мельников

Новая установка на базе БМП заменит легендарного "Змея Горыныча"

В российской армии появится новая машина разминирования, которая должна заменить УР-77 "Метеорит", известную также как "Змей Горыныч".
Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net

Новая техника, которая создается для инженерных войск, будет использовать усовершенствованный и удлиненный заряд. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Игоря Смирнова, директора Научно-исследовательского инженерного института, входящего в концерн "Техмаш".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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По его словам, разрабатываемый сейчас новый удлиненный модульный заряд, который предназначен для разминирования, позволит действовать с более безопасного расстояния, а значит поможет сохранить человеческие жизни. Также стало известно, что конструкция разрабатываемого заряда отличается от того, который применяет "Змей Горыныч". Новый заряд относится к шашечному типу.

Игорь Смирнов сказал, что в качестве базы для создаваемой установки разминирования будет использоваться БМП, но пока неясно, какая.

Напомним, УР-77 "Метеорит" разрабатывалась на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Эта установка разминирования проделывает широкие проходы в минных полях, используя мощную взрывную волну. Заряды в длинном шнуре вытягивает ракета, которую УР-77 запускает на минное поле. Впрочем, в Сирии "Змей Горыныч" активно использовался и для разрушения укреплений террористов.

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