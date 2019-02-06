Новичок клуба РПЛ подозревается в изнасиловании

Красноярский "Енисей" подписал новичка, у которого оказались серьезные проблемы с законом. Как утверждает норвежское издание Nettavisen, сенегальский полузащитник Бабакар Сарр, перешедший в стан красноярцев из "Мольде" накануне, подозревается в изнасиловании.

Источник сообщает, что инцидент имел место в ноябре прошлого года в одном из отелей Осло. Помимо Сара, в помещении был еще один мужчина и две женщины. По подозрению в изнасиловании сенегалец уже был задержан в конце ноября и 12 часов провел в участке, отвечая на вопросы.

Теперь Бабакару предстоит явиться в норвежский суд 14 февраля. Сам футболист отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, в свою очередь, что потерпевшая дала ложные показания. Неизвестно, правда, сможет ли он доказать свою правоту, учитывая, что он не в первый раз оказывается перед судом по такому обвинению. Правда, когда это произошло впервые, он был оправдан, хоть ему и пришлось выплатить компенсацию женщине, выдвинувшей обвинение.