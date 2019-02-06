Вячеслав Петушенко давно работает в дорожной отрасли. В Федеральном дорожном агентстве занимался строительством транспортного обхода Санкт-Петербурга. Был замминистра транспорта Республики Крым, возглавлял Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия". А в августе 2018 года стал первым зампредом правления госкомпании "Автодор".

Глава минтранса Евгений Дитрих в разговоре с "РГ" обозначил круг задач, которые стоят перед Петушенко как перед руководителем "Автодора". Необходимо исключить случаи, когда "по ходу пьесы" (во время строительства) идет серьезное удорожание проектов, улучшить качество проектирования объектов и их строительства, учитывая те нарекания, которые были в адрес "Автодора".

Платная дорога должна предоставить возможность не только хорошо ехать, но и перекусить, отдохнуть

Кроме исключения огреха проектирования нужно повысить эффективность расходов, более жестко контролировать соблюдение сроков и более плотно взаимодействовать с подрядными организациями в процессе строительства. "Это нужно для того, чтобы не было конфликтных тематик, которые возникали до сих пор", - пояснил Дитрих. Конфликты возникали из-за того, например, что часть объемов не подтверждалась заказчиком.

Перед Петушенко также стоит задача "оптимизации команды". "Часть мероприятий уже провели. Часть ждем в ближайшее время", - сказал министр. Большее внимание новая команда должна уделять тем задачам, для которых создавалась госкомпания, в том числе привлечению частных инвестиций. "Ждем новых решений по интеллектуальным транспортным системам и системам взимания платы. В основном интересует безконтактная система взимания платы. Сейчас пункты пропуска на дорогах являются узким местом", - пояснил Дитрих.

Предстоит активно развивать дорожный сервис. Платная современная дорога должна предлагать не просто возможность хорошо ехать, но и отдохнуть, перекусить, заправить машину. "К этому были вопросы в предыдущий период", - отметил министр. Также надо улучшить взаимодействие с Росавтодором. И при строительстве платных дорог более активно прорабатывать региональные проекты. "Не секрет, что часто у регионов на них нет достаточных средств. Будем увязывать инвестиции, которые делает регион при поддержке Федерального дорожного фонда с тем, чтобы проекты реализовывались с привлечением частных инвестиций", - сказал Дитрих.