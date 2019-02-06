Объявлена III общероссийская акция "Дарите книги с любовью"

С 11 по 17 февраля по всей стране пройдет III общероссийская акции "Дарите книги с любовью", приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

- Взять хорошую книгу и подарить близкому человеку. Что может быть проще?! - объявила о старте акции президент Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Дарителем, по ее словам, может стать каждый. Например, одна московская семья, вырастив троих сыновей, всю их детскую мальчиковую библиотеку, а это около 200 книг, передала в библиотеку кадетского корпуса в Тульской области.

А город Долгопрудный собрал почти тысячу книг и отправил их в Камерун, в школу, где дети учат русский языку и литературу.

Актриса, телеведущая, президент фонда "Спешите делать добро" Оксана Федорова заметила, что дарить книги нужно не только детям, но и взрослым. Специально к старту акции книгодарения фонд издал новую версию "Детского альбома" Петра Ильича Чайковского в переложении для четырехголосного детского хора. 1000 экземпляров разъедутся в музыкальные школы и библиотеки по всей стране.

Актриса Аня Чиповская пришла не с пустыми руками, в одну из сельских библиотек отправятся книги Нины Чарской "Княжна Джаваха" и "Вторая Нина" с ее личным пожеланием.

- Не представляю, как можно научить человека читать, не знаю, как люди заражаются любовью к чтению. Но я очень благодарна своей бабушке, которая воспитала во мне трепетное отношение книгам, - рассказывает она.

Выбор книг Аня Чиповская объясняет своей романтической натурой. Но одновременно замечает, что история княжны учит смелости, любознательности, не боятся открывать мир вокруг и понимать, что это твоя жизнь, ты сам вправе делать свой выбор.

- Когда дарим кому-то книгу, мы же не просто дарим бумагу, текст или иллюстрации, мы дарим радость открытия, настоящее переживание. Это лучшее, что можно подарить, и я готова всеми силами поддерживать эту акцию, - вдохновляет всех дарить друг другу книги Аня Чиповская.

Певец и композитор Петр Налич честно признался, что в детстве он читал мало и тяжело.

- "Спасательными жилетами" для меня стали книги "Властелин колец", "Остров сокровищ" и серия книг о Муми-троллях, - откровенничает он. - До сих пор вспоминаю, как мама читала нам с братом "Властелина колец", мы рисовали в своем воображении свой собственный мир Толкина. А как мы ждали выхода третьей части…

Петр Налич убежден, что главная сила книги в том, что она заставляет человека включать и развивать воображение.

Не секрет, что дети в отличие от взрослых чаще ходят в библиотеки и больше читают. И поэтому так важно, чтобы в библиотеках были хорошие, современные детские книги. А что делать, если фонды не обновляются годами, любимые сказки и классики русской литературы зачитаны до дыр, а о книгах по программированию юные читатели в сельских библиотеках могут только мечтать.

Но эти мечты легко исполнить, если в марафоне дарения хороших книг примут участие как можно больше людей. По всей стране откроется почти 2000 пунктов приема книг для 55 библиотек из 28 регионов страны, которые очень нуждаются в хороших книгах для своих юных читателей.