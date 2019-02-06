ООН: Украина вошла в число самых опасных стран в мире

Украина включена в число самых заминированных и опасных стран в мире из-за конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Регион является одним из самых заминированных районов в мире. Третий год подряд там отмечается самое большое в мире число случаев подрыва на минах. Эта проблема может затормозить реконструкцию и развитие на многие годы вперед", - уточнила помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по оказанию чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

По оценкам экспертов ООН, за время военного конфликта на Украине погибли более 2,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч граждан получили ранения. Кроме того, в тяжелой гуманитарной ситуации оказались свыше четырех миллионов человек.

Напомним, в 2014 году Киев начал специальную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Население юго-востока страны не признало результаты госпереворота. Для разрешения конфликта были заключены Минские соглашения с участием представителей непризнанных республик. Однако киевские власти их не выполняют, в том числе в части прекращения боевых действий. Так, подразделения украинской армии за сутки 5 февраля семнадцать раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.