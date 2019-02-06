Новости

В Беларуси изучают новую методику добычи энергетических запасов 09:54
В Приморье директору школы грозит штраф после лекции "авторитетов" 09:58
ВОЗ официально подтвердила победу над краснухой в России 09:56
В США таксиста-убийцу приговорили к пожизненному заключению 09:50
В Сибири экс-главврач детской больницы получила срок за мошенничество 09:48
Сто человек на двое суток застряли в море у Курильских островов 09:35
Стали известны маршруты миллионов москвичей в метро 09:34
Сто тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов более 82 млрд 09:30
СК объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых о хищении газа 09:30
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержаны 15 рейсов 09:27
Восемь новых Ми-8 усилили уральскую эскадрилью космических спасателей 09:15
ООН: Украина вошла в число самых опасных стран в мире 09:06
Пермский наркодилер получил 11 лет тюрьмы за крупную партию веществ 08:57
Вячеслав Петушенко стал новым главой "Автодора" 08:53
Медведев освободил от должности главу "Автодора" Сергея Кельбаха 08:47
В московском метро произошел технический сбой 08:34
Трамп анонсировал заключение ДРСМД на новых условиях 07:51
Сын Жака-Ива Кусто попросил освободить приморских косаток и белух 07:29
Сенат США поддержал санкции против России за помощь Сирии 07:25
Прокуратура начала проверку после схода вагонов в Хабаровском крае 07:17
Овечкин стал самым результативным российским игроком НХЛ 07:10
Из Амурской областной больницы эвакуировали пациентов 06:50
Британский кабмин тайно собрался для обсуждения Brexit 06:41
Медведев утвердил порядок предоставления субсидий по нацпроекту "Культура" 06:38
Крейсер и сухогруз ВМС США столкнулись у восточного побережья страны 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
06.02.2019 09:06
Рубрика: В мире

ООН: Украина вошла в число самых опасных стран в мире

Текст: Александр Саможнев

Украина включена в число самых заминированных и опасных стран в мире из-за конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Регион является одним из самых заминированных районов в мире. Третий год подряд там отмечается самое большое в мире число случаев подрыва на минах. Эта проблема может затормозить реконструкцию и развитие на многие годы вперед", - уточнила помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по оказанию чрезвычайной помощи Урсула Мюллер.

Фото: REUTERS
Со стороны Украины на Крым идут целые волны дронов

По оценкам экспертов ООН, за время военного конфликта на Украине погибли более 2,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч граждан получили ранения. Кроме того, в тяжелой гуманитарной ситуации оказались свыше четырех миллионов человек.

Напомним, в 2014 году Киев начал специальную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. Население юго-востока страны не признало результаты госпереворота. Для разрешения конфликта были заключены Минские соглашения с участием представителей непризнанных республик. Однако киевские власти их не выполняют, в том числе в части прекращения боевых действий. Так, подразделения украинской армии за сутки 5 февраля семнадцать раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев освободил от должности главу "Автодора" Сергея Кельбаха
Крейсер и сухогруз ВМС США столкнулись у восточного побережья страны
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
Трамп анонсировал заключение ДРСМД на новых условиях
Греция захотела принять участие в "Турецком потоке"