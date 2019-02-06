Опубликовано видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле

В интернете появилось видео обрушения многоэтажного здания в Стамбуле. В результате инцидента, по последним данным, два человека погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

На видео, опубликованном в Twitter телеканалом PressTV, показано, как рушится здание, затем в воздух поднимается столб пыли.

Причина обрушения жилого здания до сих пор не называется. При этом местные жители предположили, что дом мог рассыпаться от старости. Власти Турции сразу же исключили версию о том, что причиной обрушения мог стать взрыв.