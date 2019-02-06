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Рубрика: Происшествия

В суд кто идет?

От граждан не потребуют дополнительных документов для входа в суд
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(7784)
Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что никаких ограничений для доступа граждан в суды вводить не планируется. Заявление прозвучало на заседании президиума Совета судей, где обсуждался проект типовых правил посещения судов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работа над документом началась после обращения в Совет судей Министерства юстиции РФ. Однако несколько дней назад черновой (и очень сырой) вариант текста попал в прессу и вызвал большой резонанс. В частности, опасения журналистов и правозащитников вызвала фраза, что посетителю необходимо предъявить документы, "подтверждающие право пребывания в суде".

Кто-то испугался: не введут ли теперь специальные пропуска для входа в суд, и получить их сможет не каждый? Как выяснилось, все дело просто в неудачной формулировке, причем это был только один из предложенных вариантов. А подразумевались документы, подтверждающие личность: паспорт, служебные удостоверения и т.п.

Иными словами, показать паспорт судебному приставу на входе в суд придется. Именно так сейчас и делается.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Как подчеркнул председатель Совета судей России Виктор Момотов, Верховный суд страны не раз высказывал позицию, что предъявление документов, удостоверяющих личность, не ограничивает право граждан на доступ к правосудию.

Точно так же не является ограничением и ответ на вопрос пристава о целях визита, такова позиция Верховного суда. Гражданин вправе прийти без цели, просто посидеть на каком-нибудь открытом процессе. Соответственно можно так и сказать. Но если пристав не пустит человека в суд на основании того, что тот не участник конкретного судебного процесса, это уже будет нарушением. Пристав обязан пропустить человека.

"Наша задача - подготовить такие правила, которые были бы комфортны для всех сторон", - сказал Виктор Момотов.

Поэтому работа над проектом продолжается. Председатель Совета судей подчеркнул, что документ готовится не кулуарно, идет широкое обсуждение. Заместитель министра юстиции России Денис Новак заметил вчера, что необходимо избежать оценочных формулировок. Например, запрет появляться в нетрезвом виде понятен. Всегда можно объективно проверить, пьян человек или просто очень устал. Все достаточно ясно и с запретом приходить в суд с животными.

Фото: istockphoto.com
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Однако предложенная формулировка, разрешающая не пропускать человека за "внешний вид, оскорбляющий достоинство", расплывчата. У каждого человека свои представления о том, что оскорбляет, что нет, заметил заместитель министра юстиции. В итоге вопрос останется на усмотрение конкретного судебного пристава, а это уже повод для конфликтов.

Эксперты в целом согласны, что строгих требований к дресс-коду обычных граждан, пришедших в суд, быть не должно. Могут быть какие-то разумные требования, но прописать их четко и недвусмысленно очень сложно.

"Надо найти формулу в этом тексте, которая не позволила бы злоупотреблять и давать ложные оценки", - согласился президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст
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