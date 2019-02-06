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06.02.2019 12:05
Рубрика: Экономика

Отслеживать молочные продукты от "поля до прилавка" начнут в этом году

Текст: Евгений Гайва

До конца 2019 года вся молочная продукция будет введена в систему прослеживаемости качества "Меркурий", заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе съезда

Фото: Pixabay
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Национального союза производителей молока. "Мы с апреля начнем потихоньку вводить номенклатуру молочной продукции в систему ветсертификации "Меркурий" и до конца года введем всю молочную продукцию" - сказал Дмитрий Патрушев.

Он отметил, что поддерживает поэтапное введение обязательной электронной ветсертификации на молочную продукцию, чтобы система смогла справиться с обработкой больших объемов информации. При этом будет учитываться мнение представителей отрасли, подчеркнул министр. В ходе этой работы предполагается минимизировать риски, которые могут быть для производителей молочной продукции, сказал Дитрий Патрушев.

Система электронной ветсертификации "Меркурий" обеспечивает прослеживаемость товаров животного происхождения от "поля до прилавка". Первоначально всю молочную продукцию, как и мясную, предполагалось внести в эту систему, однако затем эти планы были изменены, молочную продукцию исключили из системы.

В прошлом году Минсельхоз заявил, что поддерживает внесение молочной продукции в систему электронной ветсертификации "Меркурий". В этом году сообщалось, что молочные продукты будут внесены в систему в апреле.

Экономика Товары и цены
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