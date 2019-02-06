Овечкин стал самым результативным российским игроком НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
В матче с "Ванкувером" капитан столичной команды завоевал 1180-е очко в своей заокеанской карьере, превзойдя показатель Сергея Федорова.
На счету Овечкина 1180 очков, которые он набрал, проведя 1055 игр в регулярных чемпионатах в 14 сезонах. Федоров, завершивший выступление в НХЛ в 2009 году, сыграл 1248 матчей, набрав 1179 очков.
Ранее в беседе с корреспондентом "РГ" известный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров выразил мнение, что великолепная статистика российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ говорит о его профессиональном отношении к себе.
Congratulations @ovi8! #1 all-time Russian @NHL scorer #ALLCAPS pic.twitter.com/kfQ9DnQ3px— Washington Capitals (@Capitals) 6 февраля 2019 г.