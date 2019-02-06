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06.02.2019 07:10
Рубрика: Спорт

Овечкин стал самым результативным российским игроком НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Фото: AP Photo/Carlos Osorio
Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

В матче с "Ванкувером" капитан столичной команды завоевал 1180-е очко в своей заокеанской карьере, превзойдя показатель Сергея Федорова.

На счету Овечкина 1180 очков, которые он набрал, проведя 1055 игр в регулярных чемпионатах в 14 сезонах. Федоров, завершивший выступление в НХЛ в 2009 году, сыграл 1248 матчей, набрав 1179 очков.

Ранее в беседе с корреспондентом "РГ" известный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров выразил мнение, что великолепная статистика российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ говорит о его профессиональном отношении к себе.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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