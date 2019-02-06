Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки

Впервые о российских артсистемах с таким калибром заговорили в середине нулевых, когда прорабатывались вопросы модернизации легкого танка ПТ-76. Старую башню с устаревшим 76-мм орудием планировали заменить на боевой модуль с 57-мм автоматом.

Применение такого оружия значительно повысило бы возможности по борьбе с бронированными целями. Снаряд этой пушки способен поражать современные танки в бортовые проекции с расстояния в 1000 м, а бронетранспортеры и БМП - с дистанции в два с половиной километра.

Позже, когда началась реализация российско-французского проекта колесной боевой машины пехоты "Атом", было решено усилить огневую мощь аналогичным боевым модулем, получившим обозначение АУ-220М. Его разработали в нижегородском АО ЦНИИ "Буревестник".

К сожалению, из-за санкций данная разработка была заморожена. Однако вскоре подобный пушечный комплекс появился на казахстанском БТР "Барыс". Также АУ-220М стали монтировать на БМП-3, робототехническом комплексе "Вихрь" и бронеразведчике БРМ-3К.

57-мм боевой модуль на шассии БРМ-3К. Фото: Алексей Моисеев

Войсковую противовоздушную оборону должно серьезно усилить принятие на вооружение самоходной зенитной установки 2С38 из состава артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", способную своей 57-мм пушкой сбивать бронированные штурмовики, крылатые ракеты и миниатюрные беспилотники.

Настоящей сенсацией проходившего в Подмосковье военно-технического форума "Армия-2018" стала первая демонстрация тяжелой боевой машины пехоты Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем, оборудованным противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".

Не исключено, что в обозримом будущем аналогичное вооружение мы увидим на средних гусеничных и колесных бронемашинах, созданных на основе перспективных унифицированных платформ.