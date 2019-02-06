Песков рассказал о роли журналистики

О том, как связаны здоровье общества с состоянием журналистики, рассказал на форуме "Медиадень" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Журналистика бывает разная. Есть репортерская, бывает аналитическая, бывает маргинальная в хорошем смысле слова - специфическая по различным областям", - перечислил Песков. "В любом случае общее - это информировать людей, играть роль той самой четвертой власти. Общество не может быть здоровым без здоровой журналистики", - считает он.

Журналистика играет роль контролера, также заметил представитель Кремля. Иногда у нее ренессанс, иногда сложный период. "Сейчас - в транзитарном периоде, - оценил представитель Кремля. - Журналистика меняется, меняется информация, мне кажется, не в лучшую сторону. Куда она приведет, я не знаю, это удел специалистов - прогнозировать".

Скорость передачи информации увеличивается ежегодно, констатировал Песков: "Журналистика становится быстрой. Но скорость лишает глубины и анализа".