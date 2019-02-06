Песков рассказал о смысле жизни

Смысл жизни - в созидании. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме "Медиадень".

"Смысл жизни в созидании - будь то идеи, материальное, культурное, чего-то осязаемое - или участие в процессе созидания, - считает пресс-секретарь главы государства. - Иногда для того, чтобы созидать, нужно бороться, чтобы созидать. Но мне не близко, что жизнь - это борьба". "Я склонен к тому, чтобы ориентироваться на то, чтобы созидать или быть причастным к созиданию, а бороться только фрагментарно или там, где без этого нельзя", - поделился он.

Песков также заметил, что не смог бы работать журналистом, и рассказал, что дорожит своей работой - "безусловно". Он не исключил, что когда-нибудь напишет мемуары, при определенных условиях. "Все сейчас летит так быстро, нужно прийти в это душевное состояние спокойствия, релакса, перестать куда-то бежать, вот тогда можно думать о мемуарах", - пояснил он. "Но пока я еще не задумываюсь, пока еще время копить", - добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства рассказал, что множество деталей быстро забываются. "Поэтому какие-то нужно делать заметки, но не всегда нахожу в себе силы и ленюсь, редко что-то все-таки помечаю", - заключил он.

"Работа уникальная и, что греха таить, было бы глупостью пытаться отсюда уйти... потому что, в моем случае, ты рядом с Путиным", - также заметил Песков. "Путин - это очень необычный, уникальный президент, президент, который уже вошел в историю, причем не только России, а человечества", - заявил он.

"Говорить, что мне надоело - это кокетство, я этим заниматься не буду", - подчеркнул представитель Кремля.