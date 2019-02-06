Песков рассказал о зарплатах в кремлевской пресс-службе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как устроена карьерная лестница в пресс-службе главы государства. Об этом он заявил на форуме "Медиадень".

"У нас достаточно длинная лесенка продвижения по службе. Сначала специалист, потом консультант, потом советник, потом замначальника департамента, начальник департамента, референт, замначальника управления - очень длинная лестница", - цитирует Пескова информагентство РИА Новости.

"Начинается зарплата где-то с 50-60 тысяч рублей. Премии бывают. У нас была 13-я зарплата в прошлом году в размере оклада", - уточнил Песков. "Естественно, зарплата становится существенно выше по мере продвижения", - добавил он.

"В госслужбе существует и применяется достаточно сложная, иногда понятная только бухгалтерам система надбавок - должностной оклад, потом надбавка за стаж, если имеешь допуск к секретной информации, то надбавка за секретность, ненормированный рабочий день и так далее", - перечислил представитель Кремля.

"У меня высокая зарплата, да. Одна из самых высоких", - также заметил Песков. "Декларация есть. В этом плане я абсолютно прозрачен", - добавил он.