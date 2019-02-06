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06.02.2019 11:07
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии цензуры в России

Текст: Кира Латухина
В стране нет цензуры, а ограничения для иностранцев по владению СМИ - мировая практика. Об этом заявил на форуме "Медиадень" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Я считаю, что цензуры в России нет", - подчеркнул Песков. В качестве примера он привел радиостанцию "Эхо Москвы".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ - это практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, но сама по себе идея абсолютно правильная, оправданная", - заметил представитель Кремля.

"СМИ имеют свободу слова, и помимо этого они имеют определенную ответственность. Это мощнейший ресурс", - напомнил Песков.

"Распространение информации о том или ином событии, например, о действиях маньяка... способно спровоцировать других больных людей на обострение, это медицинский факт", - сказал представитель Кремля.

"В идеале в этих случаях должен быть негласный кодекс понимания ответственности у журналистов", - считает он. Но непонятно, кто и как его может сформулировать, добавил Песков.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента
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