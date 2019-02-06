Почему Русский союз Латвии решил поддержать Нила Ушакова

Мудрое завещание проповедника из Ясной Поляны, который не сомневался при жизни в том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, зато каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, разделял еще более века назад самый знаменитый латышский железнодорожник, начальник станции Астапово Ян Озолин, на глазах которого и завершил свой земной путь Лев Николаевич Толстой.

Тяжелые минуты в жизни великого просветителя и гуманиста оставили отпечаток не только в душе этого именитого латышского провинциала. Мотивы человеческого сострадания оказались понятными и для сторонников Русского союза Латвии, которые решили участвовать 9 февраля в митинге, организованном партией "Согласие" в защиту своего мэра.

Сопредседатель РСЛ, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, которого цитирует местный портал Вести, сообщил, что "общая беда сближает". Парламентарий напомнил: на рижского мэра оказывается колоссальное давление со стороны правящих партий, которые пытаются нагрузить на него всю политическую ответственность за скандал в Ригас Сатиксмес и вынудить Ушакова подать в отставку.

Часть членов РСЛ примет участие в митинге, чтобы выразить позицию партии. "Мы выступаем за принципы народовластия, за равные права для латышского большинства и русского меньшинства, в том числе - за сохранение системы образования на русском языке, сохранение школ нацменьшинств", - подчеркнул Митрофанов.

Поводом для проведения митинга, как уже сообщала "РГ", стали недавние обыски в кабинете и в загородном доме градоначальника. Оперативные мероприятия, как стало известно, связаны с уголовным делом о взятках в Рижской думе: в 2013-2016 годах городская администрация якобы закупала автобусы и троллейбусы по завышенной цене, и часть этих денег шла на подкуп чиновников.

Еще в декабре истекшего года пять подозреваемых в коррупции должностных лиц были заключены под стражу, вице-мэр Риги Андрис Америкс добровольно подал в отставку, а Министерство охраны окружающей среды и регионального развития даже разработало законопроект о роспуске Рижской думы.

Политические оппоненты Ушакова все увереннее заговорили о том, что ему пора, как говорится, "с вещами на выход". Об этом публично дал понять лидеру "Согласия" и президент страны. Хотя, полагают местные аналитики, отличительной чертой партии Ушакова до сих пор остается желание не нарушать заведенных латвийским истеблишментом правил игры, решая проблемы исключительно кулуарно.

Они, как известно, сочли себя свободными от прошлогодних мирных акций в защиту русских школ Латвии и протестов против произвола спецслужб. Причем они не поддержали саму форму выражения протеста. Аргументы рижского мэра были тогда исключительно политкорректными. По его словам, о сохранении образования на русском языке партия обратилась в Конституционный суд, чтобы "не кричать на улице и не заниматься там цирком".

Но цирк сам, в лице чиновников правящей элиты, решил навестить апартаменты градоначальника, и только после этого эмоции в партии Ушакова стали приобретать пожарный оттенок. Теперь уже лидер партии не возражает против того, чтобы его единомышленники устроили небольшой балаган, развернув транспаранты.

Правда, пока мэра, как известно, никто не арестовывает, его не выгоняют из служебного кабинета. Проще говоря, процедура роспуска самоуправления не запущена. Более того, судя по комментариям местных информационных порталов, и не будет инсценирована. Вашингтонский обком еще не определился. И все происходит на берегах Даугавы в рамках европриличия.

Митинг, который партия "Согласие" планирует провести на Ратушной площади в Риге 9 февраля, не нацелен исключительно на поддержку Ушакова - он призван напомнить о праве рижан самостоятельно выбирать городскую власть. Об этом в интервью Первому Балтийскому каналу заявил сам рижский мэр.

"Митинг в субботу не про меня или "Согласие". Митинг на Ратушной площади про то, что только рижане должны решать, кто управляет Ригой, а кто нет. А не конгрессы националистов, которые снова говорят о латышской Риге", - пояснил свою позицию Ушаков. "Знаю, что мне нечего бояться, ибо не совершал никаких противоправных действий и больше других заинтересован в полном расследовании произошедшего", - подчеркнул он.

Возможно, утверждают местные обозреватели, "мы являемся свидетелями консолидации русских политических сил, опасающихся, что по одиночке их могут окончательно выдавить из латвийской политики".